Acht Bewerber fürs Schöffenamt Der Stadtrat Altenberg hat die Vorschlagsliste beschlossen. Nun sind die Bürger gefragt.

© dpa

Altenberg. Das Interesse an einem ehrenamtlichen Richteramt ist in Altenberg sehr groß. Während andernorts immer wieder Aufrufe gestartet werden mussten und händeringend nach Bewerbern als Schöffe fürs Dippoldiswalder Amts- und Dresdner Landgericht gesucht wurde, meldeten sich in Altenberg gleich acht Kandidaten. Das sind sogar zwei mehr, als für die Stadt Altenberg offiziell festgelegt worden war. So bewerben sich für das Schöffenamt laut Stadtverwaltung Wolfgang Hackel, Kathrin Ursula Lohse, Jana Menzer, Michael Meyer, Sylke Meyer, Theodor Schulze, Petra Weicht und Falk Weinhold. Der Altenberger Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung die Vorschlagsliste beschlossen. Diese kann vom 16. bis 20. Juli im Rathaus eingesehen werden. Wer Einwände gegen die Vorschlagsliste hat, kann noch eine Woche danach Einspruch erheben, also bis spätestens zum 27. Juli. Ein Schöffe muss laut Gesetz bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um das Ehrenamt ausführen zu dürfen. So müssen die Bewerber zum Beispiel mindestens 25 Jahre, dürfen aber auch noch nicht 70 Jahre alt sein, in Altenberg wohnen und gesundheitlich dazu in der Lage sein. Die neue Amtsperiode beginnt 2019 und endet 2023. Nach der Einspruchsfrist werden die Unterlagen im Rathaus fertig bearbeitet und bis spätestens 15. August an das Amtsgericht in Dippoldiswalde übergeben. Die Stadt ist nur für die amtliche Vorschlagsliste zuständig. Das Wahlverfahren selbst obliegt dem Amtsgericht. Der Schöffenwahlausschuss entscheidet, wer als Schöffe am Amtsgericht Dippoldiswalde und wer am Landgericht Dresden zum Einsatz kommt.

zur Startseite