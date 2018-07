Abschlusstabelle 2. Kreisklasse

1. SV Frauenhain242121131:2462

2. SV Stauchitz 47241842100:2858

3. SV Hirschstein241815102:3055

4. LSV Barnitz24143757:4345

5. Fortuna Leuben24143758:5045

6. TSV Garsebach 2.241221080:6738

7. ESV Lok Riesa2496950:4033

8. FV Zabeltitz 2.24741348:7925

9. SpG Seerh./Hirschst. 2.24651343:7423

10. SV Lampertswalde 2.24541533:7519

11. Weistropp/Klipph. 2.24431741:7615

12. TSV Merschwitz 1912. 2. 24501932:9015

13. SG Miltitz24411932:13113

Die beiden Erstplatzierten (SV Frauenhain und SV Stauchitz 47) steigen in die 1. Kreisklasse auf. Die 2. Mannschaft des SV Lampertswalde zieht sich in der kommenden Saison aus dem Spielbetrieb zurück. Dann werden in der 2. Kreisklasse voraussichtlich noch zehn Teams antreten.

