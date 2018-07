Abiturienten wieder daheim Die Jugendlichen aus dem Rödertal, deren Bus bei der Abschlussfahrt in Italien einen Unfall hatte, sind wohlbehalten in der Heimat zurück.

Der Bus war unter einer Brücke steckengeblieben. © dpa

Großröhrsdorf. Alle 60 Abiturienten des Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasiums und ihre beiden Betreuer sind wieder zurück von der Abschlussfahrt an die italienische Adria. Der Ersatzbus war am frühen Donnerstagmorgen im Rödertal eingetroffen, wo die jungen Frauen und Männer von ihren Familienangehörigen wieder in die Arme geschlossen werden konnten. Auch die drei Leichtverletzten waren darunter.

Die Rückreise von Rimini hatte am späten Dienstagabend mit einem Unfall begonnen. Der Fahrer eines Doppeldecker-Nightliners aus Oberfranken hatte die Höhe des Busses unterschätzt und war unter einer Brücke steckengeblieben. Dabei wurde der Bus im oberen Teil stark beschädigt. Vor allem herumfliegende Glasscherben sorgten für Schrecksekunden. Die Abiturienten mussten einen Tag länger in Rimini bleiben, ehe ein Ersatzbus bereitstand. (SZ)

