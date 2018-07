Aber bitte mit Sahne

© Klaus Manns, D56410 Montabaur, k

Das Beste von Udo Jürgens erklingt am Samstag um 19.30 Uhr im Amphitheater am Senftenberger See. Das Projekt „SahneMixx“ (Foto: Klaus Manns) wurde selbst von Udo Jürgens sehr geschätzt. „Ich war noch niemals in New York“, „Aber bitte mit Sahne“, „Griechischer Wein“, „Siebzehn Jahr“… All diese Hits präsentiert „SahneMixx“ mit ansteckender Spielfreude in einer mitreißenden Show. Karten kosten 28 Euro.

zur Startseite