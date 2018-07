92-Jährige erschießt Sohn

Fountain Hills. Weil sie nicht ins Pflegeheim wollte, soll eine 92 Jahre alte Frau in den USA ihren 72-jährigen Sohn erschossen haben. Die Pistole hatte sie in den Taschen ihres Morgenmantels versteckt. Die Seniorin kam in Haft. Sie wurde unter anderem wegen Mordes angeklagt. (dpa)

Babyfon entlarvt fremden Mann

Güntersleben. Dank des Babyfons hat eine Mutter in Unterfranken einen Fremden im Zimmer ihres zwei Jahre alten Kindes ertappt. Als sie im ersten Stock des Einfamilienhauses in Güntersleben nach dem Rechten sehen wollte, stand sie dem Mann gegenüber. „Sie hat ihn angebrüllt und dann hat er quasi das Weite gesucht“, sagte ein Polizeisprecher. Was der Mann in dem Haus wollte, war zunächst unklar. (dpa)

Feuervogel statt -teufel

Rostock. Ein brennender Vogel hat in Rostock ein Feld in Flammen gesetzt. Nach Angaben der Polizei hatte das Tier auf der Oberleitung einer Bahnlinie gesessen und dort einen Kurzschluss ausgelöst. Daraufhin fiel der Vogel brennend zu Boden – und entzündete das trockene Feld. (dpa)

zur Startseite