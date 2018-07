71 000 Zigaretten in Zwischendeck versteckt

Nieder Seifersdorf. Görlitzer Zöllner haben am Donnerstag auf der Autobahn in Höhe Nieder Seifersdorf einen aus Polen kommenden Kleinbus mit Anhänger kontrolliert. Nach eigenen Angaben wollte er in Deutschland ein Fahrzeug kaufen. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme des Fahrgastraumes erregten jedoch diverse Hinweise am Fahrzeughimmel das Interesse der Zöllner. Sie entschlossen sich, den Kleinbus mithilfe der in der Nähe befindlichen Röntgenanlage des Zolls zu durchleuchten. Auf dem Röntgenbild waren am gesamten Fahrzeugdach Strukturveränderungen erkennbar. Nach dem Abbau des Dachhimmels kam ein mit einer Klappe versehenes Zwischendeck zum Vorschein. Dahinter befanden sich fast 71 000 unversteuerte Zigaretten verschiedener Sorten.

Gegen den 38-jährigen polnischen Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der entstandene Steuerschaden liegt bei rund 15 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Zollfahndungsamt Dresden. (SZ)

