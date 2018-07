60 schöne, gemeinsame Jahre

Die Tanzfigur im Zoo passt zu Hannelore und Günter Gerstmann. Das Diamantene Hochzeitspaar schwingt auch heute noch gern das Tanzbein zusammen. Foto: Silke Richter

Am heutigen Donnerstag feiern Hannelore und Günter Gerstmann das besondere Jubiläum der Diamantenen Hochzeit. Das Ehepaar blickt somit auf mehr als 21 900 gemeinsame Tage zurück. Eine sehr bewegende Zeit, die ihren Anfang 1958 nahm. Zu diesem Zeitpunkt war Günter Gerstmann, der in Liegnitz (Schlesien) geboren wurde und im Alter von zehn Jahren mit seinen Eltern nach Hoyerswerda kam, längst heimisch geworden. Im damaligen Braunkohlewerk Knappenrode erlernte Günter Gerstmann den Beruf des Hauers, was nichts anderes als Bergmann bedeutet. Seine berufliche Laufbahn setzte sich als Soldat auf Zeit bis hin zum Unteroffizier und späteren Offizier bei der Nationalen Volksarmee in der ehemaligen DDR fort. Einige Jahre arbeitete Günter Gerstmann auch beim Wehrkreiskommando in Hoyerswerda. Nach der Wende wurde der Hoyerswerdaer in den Vorruhestand versetzt. Jetzt kam auch die Zeit, in der das Ehepaar bei der Volkssolidarität ein neues und gemeinsames Betätigungsfeld fand. Günter Gerstmann kümmerte sich anfangs um die Speisenversorgung und arbeitete später als Reiseleiter im damaligen gerade erst neu entstandenen Reiseclub des Vereins.

Die gelernte Krippenerzieherin Hannelore Gerstmann arbeitete später bei der Kreisdienststelle der Volkssolidarität als stellvertretende Chefin. Später übernahm die Wahl-Hoyerswerdaerin, die ursprünglich aus Berlin stammt, für viele Jahre den Leitungsposten, bei dem sie für die Hauswirtschaftspflege zuständig sowie Ansprechpartnerin für hilfsbedürftige und sozial schwache Menschen war. „Es war eine sehr schöne bereichernde Zeit, die aber letztlich auch nicht leicht war wegen des gesamten gesellschaftlichen Umstrukturierungsprozesses. Als Team ist es uns aber dennoch gut gelungen, dass die Volkssolidarität die schwierige Periode nach der Wende überstanden hat und somit in Hoyerswerda weiter bestehen konnte“, erinnert sich Hannelore Gerstmann, die ihr Amt vor 21 Jahren niederlegte und an einen Nachfolger übergab.

Das Wort Müßiggang ist für das Ehepaar Gerstmann dennoch ein Fremdwort geblieben. Und das gilt bis heute, trotz höheren Alters. Beide Ehepartner feierten bereits ihren 80. Geburtstag, und beiden sieht man ihr Alter wahrlich nicht an.

Das hängt sicher auch mit ihrer sportlichen Vorgeschichte zusammen, denn Bewegung spielte für das Paar schon immer eine sehr wichtige Rolle. Freilich nun an das Alter angepasst. Durch sein sportliches Talent erreichte Günter Gerstmann in jüngeren Jahren viele Erfolge im damaligen Armeesportclub. Die Leidenschaft für die Bewegung lebt das Ehepaar noch heute zusammen oft und gern aus. Einmal im Monat schwingen sie bei DJ Roland Wehner im Seenland Bowling & Eventhouse im WK X das Tanzbein. Mit dem Paddelboot sind die beiden Senioren auch gern zusammen auf den Seen der näheren Region unterwegs. Das gibt auch häufiger interessanten Gesprächsstoff für die Kinder, Enkel und Urenkel. Gleicht doch so manche Tour einem Abenteuer.

Vor drei Jahren hat das Ehepaar Reisen mit Kreuzfahrtschiffen für sich entdeckt. Die Diamantene Hochzeit wird aber im „Heimathafen“ gefeiert, der sich zum festlichen Jubiläum in Mortka befindet. Zu Gast werden dann Familie und Bekannte sein.

