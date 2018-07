500 Starter beim Reitturnier In Wilschdorf haben die Turniere im Sommer Tradition. Spannend wird es am Wochenende an beiden Tagen. Unterhaltsam obendrein.

Die Wilschdorfer Reiter sind für ihre Turniere bekannt, aber auch für ihren guten Sport. © Archivfoto: Norbert Millauer

Wilschdorf. Fast 500 Reiter-Pferd-Paare werden am Wochenende beim Reit- und Springturnier in Wilschdorf erwartet. Die Vorbereitungen für das Event laufen schon seit Wochen. Der Boden des großen Rasenspringplatzes haben die Veranstalter des Reit- und Fahrvereins Wilschdorf belüftet und mit 20 Tonnen Sand aufgelockert, um beste Bedingungen für die Pferde und ihre Reiter zu schaffen.

Am 7. und 8. Juli ist es dann soweit. Schon am frühen Morgen starten die ersten Prüfungen in den Disziplinen Dressur und Springen. Zuschauer sind das ganze Wochenende über gerngesehen. Der Höhepunkt des Wochenendes ist das Showprogramm am Sonnabendabend mit dem anschließenden Springen unter Flutlicht. Durch das Spiel von Licht und Schatten stehen Pferd und Reiter vor einer besonderen Herrausforderung. Aufmerksamkeit und Mut sind notwendig, um den Parcours fehlerfrei zu absolvieren. Das Showprogramm beginnt am Sonnabend, 21 Uhr, zur Feier des Tages gibt’s ein Fass Freibier.

Als ein weiterer Höhepunkt gilt das finale Springen der mittelschweren Klasse am Sonntagnachmittag. (SZ)

Reit- & Springturnier Wilschdorf am 7./8. Juli: Sonnabend 7.30 bis 24 Uhr/Sonntag 7.30 bis 18 Uhr, auf dem Reitplatz des RFV Wilschdorf, Am Schulweg 7a, Wilschdorf

