500 Gewürze und Mittel gegen Wehwehchen In ein Geschäft auf der Bautzener Reichenstraße zieht wieder Leben ein. Statt Trendmode gibt es jetzt Naturprodukte.

Am Montag eröffnet René Seifert auf der Reichenstraße 23 seinen Kräuterladen. Er bietet 300 Teesorten und 500 Gewürze an. © Carmen Schumann

Bautzen. Ob Wenzelsmarkt oder Bautzener Frühling – der Stand von Kräuter-Seifert ist immer gut besucht. Hier gibt es eine riesige Auswahl an Tees und Gewürzen sowie so manches Mittelchen gegen allerlei Wehwehchen. Jetzt müssen die Bautzener nicht mehr auf die Stadtfeste warten, um sich mit diesen Produkten einzudecken. Am Montag eröffnet René Seifert seinen Kräuterladen auf der Reichenstraße 23.

René Seifert betreibt in Dresden an der Schandauer Straße 75 bereits einen Kräuterladen, wie er ihn jetzt in Bautzen einrichtet. Die große Nachfrage auf den Stadtfesten habe ihn dazu bewogen, sich hier ebenfalls zu etablieren. „Beim Bautzener Frühling und beim Wenzelsmarkt werden wir aber weiterhin mit unserem Stand zu finden sein“, kündigt er an.

Mitte Juni hatte er mit den Renovierungsarbeiten begonnen. Das schöne Kreuzgewölbe sei ganz in Rot gestrichen gewesen. Jetzt sind die Wände und die Decke wieder in neutralem Weiß gehalten. Regale in Taubenblau auf beiden Seiten des Raumes nehmen die Tees und Gewürze auf. „Wir haben 300 verschiedene Teesorten sowie 500 Gewürze im Angebot“, sagt René Seifert. Und bei Bedarf können spezielle Sorten auch bestellt werden. Außerdem hat er einen „Bautzen-Tee“ kreiert. Das ist ein fruchtiger Kräutertee ohne Aromen und Zusätze.

Die schöne Gewölbedecke wird von Strahlern ins rechte Licht gesetzt. So wie im Dresdener Geschäft werden Angelsehnen unter der Decke gespannt, an denen Kräutersträuße hängen, die einen unwiderstehlichen Duft verbreiten. Für den guten Geruch sorgen auch die ätherischen Öle, die man im Kräuterladen kaufen kann. Wer gegen seine Wehwehchen nicht gleich die chemische Keule ansetzen will, findet Einreibungen und Badezusätze aus eigener Herstellung. Um solche Dinge verkaufen zu können, benötige man einen Sachkundenachweis für frei verkäufliche Arzneimittel, sagt René Seifert. Eine der beiden Verkäuferinnen, die er eingestellt hat, besitzt diesen Schein bereits, die andere wird ihn noch erwerben. „Ich habe somit in Bautzen zwei neue Arbeitsplätze geschaffen“, sagt der Geschäftsinhaber.

In Dresden veranstaltet René Seifert in seinem Geschäft auch Heilpraktikertage. Er könnte sich vorstellen, dass so etwas auch in Bautzen funktioniert. Wer sich dafür interessiert, kann sich bei ihm melden. Da er vermutet, dass sein Bautzener Geschäft auch von Touristen frequentiert wird, hat er sich vorgenommen, am Sonnabend bis 15 Uhr zu öffnen.

Die Firma Kräuter-Seifert gibt es seit 1991. Senior-Chefin Anita Seifert hatte den Heilmittelhandel ihrer Tante von Bayern nach Dresden geholt. In der Anfangszeit fuhr sie mit dem Trabi und mit Campingklapptischen auf die Wochenmärkte rund um Dresden. René Seifert stieg 1995 in die Firma ein und war zunächst ebenfalls auf Märkten unterwegs, bevor er 2005 den Laden in Dresden eröffnete.

