130000 Euro für Kalkberg-Kita Gestiegene Baupreise zwingen die Stadt zu Mehrausgaben. Der Stadtrat stimmte dem zu.

Symbolbild © Patrick Seeger / dpa

Meißen. Der Bau der neuen Meißner Kita am Kalkberg ist in vollem Gang. Die Errichtung des Krippenbereichs mit 28 Plätzen steht bevor. Zunächst hatte der Stadtrat kürzlich eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 130 000 Euro im Haushalt für 2018 mitgetragen. Grund sind laut Stadtbauamtsleiter Dirk Herr gestiegene Preise für die Baugewerke. Bisher sei man von Gesamtkosten von 1,69 Millionen Euro ausgegangen. Nach jetzigem Stand sei jedoch inzwischen von einem Gesamtvolumen von 1,82 Millionen Euro auszugehen, weshalb der Fehlbetrag nun eingeplant werden muss, um das Vorhaben fertigzustellen.

Dazu wurde bereits in einer vorausgehenden Sitzung des Bauausschusses berichtet. Weil es seit geraumer Zeit und immer wieder zu erheblichen Preissteigerungen im Baugewerbe kommt, schlug Stadtrat Heinz Gleisberg (Die Linke) eingehende Beratungen vor, wie man dem Thema Steigerung der Preise zukünftig begegnen könnte. Dem wurde im Stadtrat letzten Mittwoch zugestimmt.

