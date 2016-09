Zwischen Mitgefühl und Instrumentalisierung Durchs Netz geht eine Welle der Solidarität. Andere nutzen den Fall, um Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen.

Der Fall Leon aus Hermsdorf hat viele Menschen ins Mark getroffen. Er erinnert daran, dass Not und Hilflosigkeit manchmal auch hinter bürgerlichen Fassaden schlummern, direkt nebenan – und das vielfach unbemerkt von der Öffentlichkeit. Neben vielen Zuschriften, die die SZ-Redaktion Dippoldiswalde erhielt, entbrannte auf Facebook eine intensive Debatte.

Nicht wenige User nehmen die Krankenkasse in die Pflicht, die angesichts der Rechtslage die Zahlung der Fahrtkosten für Leons Untersuchungen in einer Leipziger Klinik eingestellt hatte. Gegen sie entlädt sich geballt der Volkszorn: „Wenn man so etwas hier liest, kann man nur mit dem Kopf schütteln. Und das, wo die AOK gerade hier auf Facebook so oft mit ihren großartigen Taten angibt.“, schreibt etwa Nutzerin Moni Gerber. Cornelia Franke pflichtet ihr bei und lobt wie viele andere die Altenberger Pflegedienstbetreiberin Antje Baor, die am letzten Dienstag die erste Fahrt für Leon nach Leipzig organisierte: „Die Krankenkasse macht wütend und sprachlos, schön, dass die Frau hilft, schlimm, dass das notwendig ist.“ Besonders betroffen macht offenbar viele, dass hier ein Kind unter die Räder der Bürokratie gerät. Nutzerin Helga Kaden schreibt dazu: „Es ist ganz einfach traurig und beschämend, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt. Nicht mal für ein Kind! Dem Pflegedienst gehört ein riesiges Dankeschön ausgesprochen.“ Ingolf-Karin Lehmann sieht das genauso: „Schlimm, wenn nicht einmal für Kinder Geld da ist !“

Des einen Leid, des anderen Wut

Doch auch andere, weniger mitfühlende Stimmen werden laut. Solche, die das Leid der Familie zwar unterschwellig, aber doch unverhohlen mit der aktuellen Flüchtlingssituation in Beziehung brachten, sodass die Diskussion zwischenzeitlich den Charakter einer Neiddebatte bekommt: „Andere werden tagtäglich mit dem Taxi auf Steuerzahlerkosten durch die Welt gekutscht. Deutschland ist bunt!“, macht etwa User Al Brecht seinem Ärger Luft. „Wir alle kennen Leute die in ihrem Leben noch ,nie’ Geld in eine Krankenkasse eingezahlt haben. Und diese Leute bekommen alles in den „Arsch“ gesteckt??! Und wehe die bekommen ihre Forderungen nicht denn da wird man auch noch Handgreiflich?? (sic)“, erregt sich Elke Beyer und bekommt Unterstützung von Nutzerin Julia Zimmermann: „Da könnten einem die Tränen kommen wenn man weiß wieviel Geld manch anderen in diesem Land in den A. … geblasen wird.“ Elisabeth NrGnauck wähnt gar ethnisch motivierte Diskriminierung am Start: „Armes Deutschland, ich denke bei uns wird alles für Kinder getan, na ja es sind ja deutsche“.

Die Stimmungsmache wollen aber längst nicht alle unwidersprochen stehenlassen. Hilfe für Leon und seine Familie sei jetzt gefragt, nicht die „Farbgebung der Nation“. Über den Account Dippser mit Herz – Willkommensbündnis Dippoldiswalde meldet sich das lokale Asylnetzwerk zu Wort: „Weil wir glauben, dass das Meckern darüber, wie ungerecht alles ist, nicht viel ändern wird, nehmen wir die Sache lieber in die Hand und sorgen für Hilfe. Wir kümmern uns darum 250 € zusammenzutragen und der Familie zukommen zu lassen. Vielleicht kann das für einige Wochen den finanziellen Druck ein wenig mindern.“

Zum Aktivwerden ruft auch Martin Eckstein auf: „Kleiner Tipp: Tränen trocknen und versuchen (wie auch immer) zu helfen. Vielleicht bekommen Sie Unterstützung von den 20 „gefällt mir“-Drückern?! Das wäre ’ne coole Sache??“ Das Mosern der Netzgemeinde werde die Sorgen der Ludwigs nicht mindern, Taten hingegen schon. Zu Wort melden sich aber auch selbst Betroffene und Eltern kranker Kinder, die ihre eigenen Erfahrungen mit der Bürokratie im Gesundheitswesen gemacht haben. So etwa Silke Markert, die schreibt: „So geht es vielen Eltern mit kranken Kindern. Mein Sohn, der auch Leon heißt, 6 Jahre alt und auch nierenkrank ist, muss regelmäßig zu Untersuchungen nach Jena in die Uniklinik. Wir wohnen in Chemnitz. Hier gibt es keinen Kindernierenarzt. Diese Fahrten stehen uns noch mehrmals jährlich 10 Jahre lang bevor. Erst mit 16 Jahren wird er von einem Nierenarzt für Erwachsene behandelt. Die Fahrten muss ich privat tragen.“ Und Nutzerin Melanie Jawi“ berichtet: „Ja das Problem kennen wir nur zu gut. Waren selbst (mein Mann) schon in der Situation, allerdings mit einer anderen Krankheit und auch bei der AOK. Und genau wegen solchen Gründen sind mein Sohn und ich nicht bei den grünen Marsmännchen versichert, die einem das blaue vom Himmel versprechen. Aber schön, daß es noch Leute mit Herz gibt !!!“

Die Zitate wurden unbearbeitet aus dem Original übernommen.

