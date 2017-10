Zwickau war einst Vorreiter der Reformation Gleich nach Wittenberg konnten sich hier die Ideen Luthers durchsetzen. Nur wusste das lange niemand. Zum Jubiläum steht Zwickau nun auch mit im Rampenlicht.

Hüter wertvoller Reformationsdokumente: Lutz Mahnke, der Leiter der Ratsschulbibliothek Zwickau, zeigt einen reich illustrierten Druck aus dem Jahr 1508 mit handschriftlichen Bemerkungen Martin Luthers. © zb

Eine Feder in der Hand, blickt Lutz Mahnke immer wieder auf, sucht laut nachdenkend nach den richtigen Worten für die Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“. Als er endlich den letzten Punkt setzen kann, jongliert der Leiter der Zwickauer Ratsschulbibliothek in seiner Rolle als Martin Luther (1483-1546) vor Freude mit einem Besen – um nur einen Augenblick später wieder den ernsten Reformator zu geben. „Sehr gut, das hat perfekt gepasst“, lobt Regisseur Holger Wettstein seinen Luther-Darsteller.

Dieser muss nicht nur im historischen Deutsch des Kirchenmannes sprechen, sondern auch singen. Den hellblauen Schnellhefter mit Text und Regieanweisungen hat Mahnke seit Jahresbeginn stets in seiner braunen Ledertasche dabei. „Mit einer Musik-CD habe ich hin und wieder auch im Büro das Singen geübt“, verrät er augenzwinkernd. Vier Lieder übernimmt der frühere Musiklehrer, der seit 16 Jahren die älteste wissenschaftliche Bibliothek Sachsens leitet und zum ersten Mal bei einem solchen Projekt mitmacht.

Holger Wettstein hat neben seinem Beruf als Gymnasiallehrer für Deutsch und Kunst bereits 19 solcher Stücke auf die Bühne gebracht. Doch bei Nummer 20 arbeitet er nicht wie bislang nur mit seinen Schülern. Stattdessen muss er als Regisseur von „Luther in Zwigge“ den Chor der Westsächsischen Hochschule, Schüler einer sechsten Klasse sowie Lutz Mahnke und den Leiter des Zwickauer Kulturamts, Michael Löffler, als Stadtrat Erasmus Stella unter einen Hut bringen.

Seit Januar proben die rund 30 Darsteller jeden Mittwoch für das „Spectaculum“, für das Ulf Firke, ein Kollege Wettsteins, die Musik beigesteuert hat. Diese reicht von Renaissance-Tänzen und deftigen Saufgesängen bis hin zum Rap. Das Stück habe er schon 2014 verfasst, runtergeschrieben in sechs Wochen Sommerferien, sagt Wettstein. „Ich war nicht verreist, ich war in der Renaissance.“

„Holde Maid, red‘ keinen Scheiß“, schallt es da plötzlich über die Bühne. Gemeint ist Luise Storch, die Tochter des Tuchwebers Nikolaus Storch. Während ihr Vater als Teil der sogenannten Zwickauer Propheten gegen die Katholische Kirche wettert, bahnt sich zwischen ihr und Hermann Mühlpfort, dem damaligen Bürgermeister Zwickaus, eine – frei erfundene – Liebesgeschichte an.

Autor Wettstein lässt in künstlerischer Freiheit Luthers Worte „Hütet euch vor Katzen, die vorne lecken, hinten kratzen“ einfließen, um die eigenwillige Dame zu beschreiben. Der Aufruhr in der Stadt führte schließlich dazu, dass Luther – dieses Mal historisch belegt – im Mai 1522 höchstpersönlich nach Zwickau kam und viermal in der Stadt predigte, um die Massen zu beruhigen, wie Lutz Mahnke erläutert.

Das Stück ist neben einem Festgottesdienst und einem Kirchenkonzert im Dom St. Marien der Abschluss des Reformationsjubiläums in Zwickau. Zwei Aufführungen sind am Dienstag geplant – in der zweiten Stadt nach Wittenberg, in der sich die Reformation durchsetzen konnte. „Heute kommt einem das ganz selbstverständlich über die Lippen, aber vor zehn Jahren war das quasi ein Insidertipp“, meint Michael Löffler. Der Kulturamtsleiter hat das Zwickauer Luther-Stück mit auf den Weg gebracht.

Anfangs habe er bei diversen Veranstaltungen im Rahmen der Lutherdekade noch seine Anwesenheit erklären müssen. Mittlerweile habe sich die Wahrnehmung jedoch verändert, und Zwickau werde in Sachen Reformation als unerlässlicher Partner angesehen. Unter Experten galt die westsächsische Stadt bereits zuvor aufgrund der wertvollen Bestände der Ratsschulbibliothek und des Stadtarchivs als wichtige Adresse.

So liegt in Zwickau unter anderem der Nachlass des Zwickauer Stadtschreibers Stephan Roth, eines Zeitgenosse Luthers. Zudem seien in Zwickau bereits drei Jahre nach dem Anschlag der 95 Thesen an der Wittenberger Schlosskirche die ersten Gottesdienste auf Deutsch abgehalten worden. Besagtem Bürgermeister Mühlpfort habe der Reformator gar seine berühmteste Schrift nach der Bibelübersetzung gewidmet: „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, aus der Mahnke in seiner Rolle als Luther zitiert.

Dass sich Zwickau als Automobil- und Robert-Schumann-Stadt nun ebenfalls auf Luther besonnen hat, verdankt die Stadt auch dem ehemaligen Landrat Christian Otto. Als Lutherbeauftragter der Landesregierung hat Otto unter anderem den 550 Kilometer langen Lutherweg im Freistaat mit angeschoben. „Wir mussten anfangs viel Überzeugungsarbeit leisten, vielen war die Bedeutung der Region unklar“, erinnert er sich. Inzwischen können Wanderer auf rund 3 000 Kilometern in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen und Bayern auf Luthers Spuren wandern.

In einer Region, in der nur jeder Fünfte ein gläubiger Christ ist, sei es nicht immer einfach gewesen, das Jubiläum und die damit einhergehenden Kosten zu vermitteln, sagt Otto. Allein für den sächsischen Lutherweg habe man rund eine Million Euro in die Hand genommen. Von wichtigen Sanierungen, beispielsweise am Zwickauer Dom, ganz zu schweigen. Doch Luthers Bedeutung für die deutsche Sprache, das Sozialwesen und nicht zuletzt die Musik sei durch zahlreiche kulturelle Veranstaltungen auch jenseits der Kirche bei vielen Menschen angekommen. (dpa)

zur Startseite