Zweite Probesprengung gefordert Beim ersten Versuch im Seeligstädter Raketenbunker wurde ein Kilo Sprengstoff eingesetzt. Zu wenig für eine verlässliche Bewertung, so das Landratsamt.

In diesem Bunker will ein Investor Sprengungen durchführen. © Thorsten Eckert

Ob der Unternehmer Andreas Wichor aus Kreba-Neudorf bei Niesky in einem Bunker bei Seeligstadt gewerbliche Sprengungen durchführen darf, ist noch nicht entschieden. Bislang liegen der Kreisbehörde noch nicht alle Unterlagen für eine Genehmigung vor, sagte Frances Lein, Pressesprecherin des Landratsamtes.

Fakt ist aber: Vor einer Entscheidung wird es definitiv eine zweite Probesprengung geben. Die erste wurde am 9. November 2016 durchgeführt. Dabei kam ein Kilogramm Sprengstoff zum Einsatz. Der Schallpegel lag dabei deutlich unter dem zulässigen Immissionswert für Geräuschspitzen, sagte Frances Lein. Im Bunker sollen jedoch auch stärkere Sprengladungen gezündet werden. Außerdem war bei der Probesprengung durch die Druckwelle die Tür des früheren Raketenbunkers aufgegangen. Das habe den Messwert wahrscheinlich nach oben verfälscht, erklärte die Sprecherin des Landratsamtes.

Das Umweltamt des Kreises hält deshalb daran fest, dass spätestens im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis zu erbringen ist, „dass auch bei maximalem Sprengstoffeinsatz im Bunker keine erheblichen Belästigungen oder Gefahren durch Lärm und Erschütterungen in der Nachbarschaft hervorgerufen werden“. Genau diese Bedenken werden im benachbarten Großröhrsdorf geäußert, vor allem mit Blick auf das Masseneibad, welches nur wenige Hundert Meter von dem Bunker entfernt ist. Das Bad könne durch die Sprengungen Schaden nehmen, lauten die Befürchtungen in der Ortschaft.

In Großharthau nimmt man die Bedenken zur Kenntnis, zeigt sich aber zugleich wenig beeindruckt von der Kritik, die Entscheidung in Großharthau zugunsten der Sprengungen haben die Verantwortlichen in Großröhrsdorf überrollt. „Die Sprengungen sind immissionsschutzrechtlich unbedenklich. Alle Werte werden eingehalten“, sagt Großharthaus Bürgermeister Jens Krauße (SPD). Da im Außenbereich gelegen, sei das Vorhaben privilegiert. Heißt: Wo sonst, wenn nicht abgeschieden im Wald, sollten solche Sprengungen durchgeführt werden? Andreas Wichor möchte einen Bunker, in dem einst Fliegerabwehrraketen der NVA stationiert waren, für Sprengungen nutzen – beispielsweise um neue Werkstoffe und Materialien zu testen, die im Labor entwickelt wurden. (SZ/ir)

