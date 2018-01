Zweijähriger von Auto angefahren

Reinsdorf. Ein zwei Jahre altes Kind ist in Reinsdorf (Landkreis Zwickau) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei am Montagnachmittag zu Fuß unterwegs gewesen und habe sich plötzlich von der Hand seiner Mutter losgerissen, teilte die Polizei in Zwickau am Dienstag mit. Demnach lief das Kind auf die Straße, wo es vom Auto erfasst wurde. Mit schweren Verletzungen kam der Zweijährige in ein Krankenhaus. (dpa)

