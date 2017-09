Zweifel an Zebrastreifen-Pflicht Müssen Passanten am Riesaer Puschkinplatz den Fußgängerüberweg nutzen – oder nicht? Das ist sogar bei Experten umstritten.

So geht es jedenfalls nicht: Diese drei Herren überqueren die Kreuzung am Riesaer Puschkinplatz direkt im Kreuzungsbereich, obwohl wenige Meter weiter ein Zebrastreifen ist. Ob man den benutzen muss, ist aber umstritten. © Sebastian Schultz

Zwei Juristen, drei Meinungen: Auf diesen Satz stößt, wer sich mit der Problemkreuzung am Riesaer Puschkinplatz beschäftigt. Die Kombination aus einem Fußgängerüberweg, einem Radweg, einer stark befahrenen Nebenstraße und dem Ende einer Fußgängerzone stellt Passanten, Radler und Autofahrer auf die Probe.

Tatsächlich gibt es dort immer wieder Unfälle. Es könnten weniger sein, wenn sich alle an die Regeln hielten. So ist es laut Peter Kosciankowski von der Verkehrswacht Riesa-Großenhain für Fußgänger vorgeschrieben, an der Kreuzung zwischen Puschkinplatz und Hauptstraße den Zebrastreifen zu nutzen (SZ vom 1. September). Die Straßenverkehrsordnung (StVO) gibt ihm dem Wortlaut nach Recht – in Paragraf 25 heißt es: „Wird die Fahrbahn an Kreuzungen oder Einmündungen überschritten, so sind dort angebrachte Fußgängerüberwege [...] stets zu benutzen.“

Das klingt eindeutig. Frank Raddatz allerdings sieht es anders. „Ich kann den Fußgängerüberweg doch gar nicht gefahrlos erreichen, wenn ich aus Richtung Park oder Kiosk komme“, sagt der Riesaer. Schließlich müsste er dafür erst die Verlängerung der Bahnhofstraße zur Deutschen Bank hin überqueren. Und dort gibt es eben keinen Zebrastreifen – nur eine Absperrkette direkt im Kreuzungsbereich. „Außerdem stauen sich dort ständig Autos aus Richtung Bahnhofstraße, zwischen denen man durch müsste. Wie sollen das erst Rollstuhlfahrer schaffen oder Leute, die auf den Rollator angewiesenen sind?“

Deshalb hält Raddatz es für sicherer, vom Park den direkten Weg zur Hauptstraße zu nehmen – über die Verlängerung der Breiten Straße hinweg. Tatsächlich mündet in dieser Richtung auch der Weg durch die Parkanlagen. Und täglich nutzen zahllose Fußgänger diese Stelle, die sich durch abgesenkte Bordsteine förmlich anbietet.

Handeln die alle illegal? Das ist keine unwichtige Frage – spätestens dann, wenn es nach einem Unfall um den Grad der Mitschuld des Fußgängers geht. Was sagen die Juristen dazu? Die Materie scheint kompliziert zu sein: Ein Rechtsanwalt mit Praxis am Puschkinplatz möchte sich dazu auf die Schnelle nicht äußern – damit müsse er sich erst näher beschäftigen. Von einer anderen Kanzlei heißt es, wo ein Zebrastreifen sei, müsse man ihn auch nutzen.

Auch die Kanzlei Lenga, Wähling und Partner hat nebenan ein Büro, wo man auf den Verkehrsrechts-Spezialisten der Kanzlei verwiesen wird – den Meißner Wolfgang Tücks. Der Experte liest die StVO wortgenau. „Es heißt, ‚dort angebrachte Fußgängerüberwege‘ sind zu benutzen – aber wer aus dem Park gelaufen kommt, trifft auf keinen Fußgängerüberweg.“ Deshalb sieht er an dieser Stelle keine Pflicht für Passanten, den Zebrastreifen zu nutzen.

Was allerdings in jedem Fall verboten bleibt, ist das Übersteigen der im Kreuzungsbereich angebrachten Absperrung aus Ketten – auch ein Verhalten, das man am Puschkinplatz beobachten kann. Die Stadt will die Kreuzung allerdings ohnehin sicherer machen – nächstes Jahr könnte dort eine Fußgängerampel entstehen. Weil an der nächsten Kreuzung zur Goethestraße schon eine steht und eine Kreuzung weiter ebenfalls eine geplant ist, wird bei Facebook schon über die „Ampelstadt Riesa“ gespottet. Mancher mutmaßt, dass Fußgänger, die jetzt den Zebrastreifen ignorieren, später auch die rote Ampel missachten würden. Ein anderer Facebook-Nutzer verweist auf Paragraf 1 der StVO: Der fordert „ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“ der Verkehrsteilnehmer.

