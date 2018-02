Zwei Tote nach Wohnungsbrand

Chemnitz. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz sind zwei Tote gefunden worden. Ein Lebloser sei in der Wohnung gefunden worden, in der es am Freitagmorgen gebrannt hatte, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität des Opfers müsse in einer Obduktion geklärt werden.

Während der Löscharbeiten sei zudem die Hausverwaltung an die Polizei herangetreten und habe den Beamten berichtet, dass der Mieter einer anderen Wohnung schon seit Wochen nicht gesehen worden sei. Die Polizisten hätten daraufhin diese Wohnung geöffnet und eine zweite Leiche gefunden. Auch deren Identität stand zunächst nicht zweifelsfrei fest.

Laut Polizei ist es eher auszuschließen, dass die beiden Fälle etwas miteinander zu tun haben. Warum das Feuer ausbrach, war noch unklar. Brandexperten sollten Ermittlungen zur Ursache aufnehmen, sagte der Polizeisprecher. (dpa)

