Zwangspause bei Porzellan-Bergung Schon seit Wochen werden keine Modelle aus dem eingestürzten Lager in Freital transportiert. Es fehlt Geld dafür.

Das eingestürzte Dach des Porzellan-Lagers sackt immer wieder zusammen. Darunter befinden sich noch immer wertvolle Gipsformen. © Karl-Ludwig Oberthür

Wer derzeit am teilweise eingestürzten Lager der Freitaler Porzellanmanufaktur vorbeikommt, sieht: nichts. Schon seit Wochen sind an der Baracke keine Arbeiten mehr zu beobachten. Nun ist es offiziell: Die im Oktober begonnene Bergung des Porzellan-Lagers an der Umgehungsstraße ist ins Stocken geraten. „Der größte Teil ist geborgen“, sagt der Betriebsleiter der Freitaler Porzellanmanufaktur, Anatoli Schilling. Er schätzt, dass mittlerweile etwa zwei Drittel der rund 12 000 unter Denkmalschutz stehenden Formen in Sicherheit gebracht worden sind. Er bestätigt aber auch, dass sich seit Wochen nichts mehr an der Baracke bewegt. „Wir warten auf einen Entscheid vom Denkmalamt.“

Die Baracke an der Umgehungsstraße war im Sommer vergangenen Jahres teilweise in sich zusammengestürzt. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurden dort Gipsmodelle eingelagert. Dabei handelt es sich um sogenannte Urformen von Porzellanobjekten, von denen immer wieder Arbeitsformen abgenommen werden konnten und können, die sich im Produktionsprozess abnutzen. Das Landesamt für Denkmalpflege schätzt den kulturellen Wert so hoch ein, dass es die Sammlung unter Denkmalschutz stellte. Es handele sich sozusagen um das produktive Gedächtnis der Porzellanfabrik von 1872 bis in die 1960er-Jahre.

Bei der Bergung muss jedes Teil per Hand von einem der Regale heruntergeholt und in eine der Gitterboxen gelegt werden. Insgesamt 300 dieser etwa einen mal einen Meter großen Kisten hat die Porzelline für die Aktion gekauft. Die gefüllten Gitterboxen kommen in eine große Halle im Osterberg-Steinbruch. Diese hat die Stadt Freital in diesem Jahr von der Wismut übernommen und stellt sie nun der Porzellanmanufaktur zur Verfügung.

Dass es seit etwa dem Jahreswechsel nicht mit der Umlagerung weitergegangen ist, hängt mit Geldproblemen zusammen. Die Fördermittel sind aufgebraucht, und die Porzellanmanufaktur will die Arbeiten offenbar nicht aus eigener Tasche bezahlen. „Solche Arbeiten sind schwer planbar“, sagt Michael Streetz vom Landesamt für Denkmalpflege. Die Behörde macht sich für den Erhalt der Formen stark und hat die Fördermittel organisiert. „Wir wussten selbst nicht, wie lange das alles dauert. Das zur Verfügung gestellte Geld hat einfach nicht gereicht.“

Wie Streetz bestätigt, wird derzeit wegen einer neuen Förderung verhandelt. Zur Höhe der Zuschüsse wollen sich weder der Fördermittelgeber, das Innenministerium, noch die Manufaktur äußern. „Für uns ist es eine geschlossene Sammlung. Wir müssen versuchen, alles zu bergen“, sagt Streetz. Einzelne Formen einfach wegzuwerfen, sei keine Option. Die weitere Bergung könnte aber recht teuer werden, weil sich die noch im Lager verbliebenen Teile direkt unter dem eingestürzten Dach befinden. Das Dach müsste also erst angehoben werden. Bis alle Formalitäten geklärt seien, werde es noch eine Weile dauern. „Aber bis zum Sommer müssen wir eine Lösung gefunden haben“, so Streetz.

Das ist schwierig, weil zum einen das Geld aufgetrieben werden muss. Zum anderen könnte ein weiterer Zuschuss auch zur Folge haben, dass die Arbeiten neu ausgeschrieben werden müssen.

Das könnte bedeuten, dass es bis zur Fortsetzung der Bergung noch länger dauert und am Ende nicht die Firma den Zuschlag bekommt, die bereits im vergangenen Herbst tätig war und mit den Arbeiten vertraut ist. „Wir sind aber natürlich daran interessiert, dass die Firma weitermachen kann, die schon Erfahrung mit der Bergung hat“, so Streetz. „Wir werden Mittel und Wege finden.“

Noch immer offen ist aber, wie es mit den Formen weitergeht. Der Mietvertrag mit der Stadt zur Nutzung der Lagerhalle ist zunächst auf zwei Jahre begrenzt und läuft demnach 2018 aus. Spätestens dann müsste entschieden werden, was mit den Gipsteilen passiert. Ein Teil könnte vielleicht in ein Museum kommen. Manche Formen könnte die Porzelline auch wieder für die Produktion verwenden.

Klar ist hingegen, was mit dem alten Lager an der Umgehungsstraße passiert. Es soll im kommenden Jahr, wenn die Bergung der Formen abgeschlossen ist, abgerissen werden. „So schnell wie möglich“, sagt Manufaktur-Betriebsleiter Schilling.

