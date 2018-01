Zuschüsse zur Pflege nicht ausgeschöpft Wer zu Hause gepflegt wird, hat Anspruch auf 125 Euro extra im Monat. Doch viele nutzen das gar nicht.

© Michael Bader/dpa

Dresden. Pflegebedürftige haben zusätzlich zu ihren Leistungen aus der Versicherung Anspruch auf einen zweckgebundenen Betrag in Höhe von 125 Euro pro Monat. Dennoch haben im Jahr 2017 nur gut die Hälfte der zu Hause lebenden pflegebedürftigen Menschen in Sachsen und Thüringen diesen Entlastungsbetrag beantragt. „Wir wollen die Pflegebedürftigen ermutigen, diese Leistung verstärkt in Anspruch zu nehmen“, sagt Hannelore Strobel, Sprecherin der AOK Plus.

Mit dem Entlastungsbetrag lassen sich verschiedene Leistungen aus dem Pflegebereich wahrnehmen, ohne dass dafür zusätzliche Kosten entstehen. Ziel ist es, dass pflegebedürftige Menschen weiterhin am sozialen Leben teilhaben können. Das Geld kann für Angebote im Alltag genutzt werden wie Hilfe beim Einkaufen, Wäsche waschen aber auch für Botengänge bis hin zur Begleitung zur Selbsthilfegruppe oder zum wöchentlichen Kaffee-Treff. Fahrt- und Transportkosten können in diesem Zusammenhang ebenfalls erstattet werden. (SZ)

