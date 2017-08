Zurück in Sachsen Familie Oueslati aus Tunesien kämpft gegen ihre Abschiebung. Wie lange geht das gut?

Ein Foto aus der Zeit in Meißen: Die frisch getaufte tunesische Familie Oueslati Anfang 2016 mit Vater Ahmed, Mutter Ilhem und den Kindern Lina, Hamza und Molk (rechts) in ihrer Meißner Plattenbau-Wohnung. © Claudia Hübschmann

Zu einem Gerichtstermin in Dresden soll die aus Tunesien stammende Familie Oueslati in dieser Woche wieder nach Sachsen gekommen sein. Jetzt warte sie ab, wie der Richter entscheide. Das ist einer Nachricht von Marc Lalonde zu entnehmen, ein Dresdner Freund der Oueslatis. Dem ursprünglich aus Kanada stammenden Flüchtlingshelfer zufolge hat die Familie nach Paragraf 80.5 der Verwaltungsgerichtsordnung vorläufigen Rechtsschutz vor einer anstehenden Abschiebung beantragt. Von einem Eilantrag ist in Lalondes Facebook-Beitrag die Rede.

Das Schicksal der beiden Eltern und ihrer drei Kinder hatte im November vergangenen Jahres sachsenweit für Aufsehen gesorgt. Die nach eigenen Angaben 2013 aus Tunesien vor islamistischen Drohungen geflüchtete Familie saß bereits in der ersten Reihe eines Flugzeuges von Leipzig nach Nordafrika und sollte abgeschoben werden. Bundespolizisten patrouillierten durch die Maschine. Aufgrund des Einsatzes vieler Meißner konnten die Oueslatis das Flugzeug jedoch fünf Minuten vor dem Start wieder verlassen.

Die drei Kinder Hamza, Molk und Lina sowie ihre Eltern Ilhem und Ahmed führten in Meißen ein nach außen hin voll integriertes Dasein. Ilhem Oueslati war in Teilzeit für die SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich tätig. Sie organisierte ein Integrations-Café in Meißen. Ahmed Oueslati sollte eine Ausbildung im Meißner Hotel Burgkeller beginnen oder im Sicherheitsgewerbe arbeiten. Die Familie war in allen politischen Lagern von links und rechts beliebt, hatte viele Freunde und Helfer. Insbesondere die drei Kinder wurden gern privat von Meißnern eingeladen.

Im Widerspruch zu diesem heilen Bild stehen aktenkundig vorliegende Informationen über gewalttätige Familienstreitigkeiten und Ladendiebstähle. Mehrere Meißner Nachbarn berichteten von Schlägen des Mannes gegen die Ehefrau. Diese musste für einige Zeit ins Frauenhaus. Die Polizei rückte wiederholt zu Einsätzen in Richtung Wohnung der Oueslatis in Meißen aus. Der Ladendetektiv eines großen Einkaufsmarktes gab an, den Familienvater bei Diebstählen ertappt zu haben.

Ausschlaggebend für die Rettungsaktion in letzter Minute war ein Antrag an die Härtefallkommission des Sächsischen Landtages. Die Politiker berieten Ende 2016 allerdings nur über Mutter Ilhem Oueslati und ihre drei Kinder. Der Antrag für Ahmed Oueslati wurde dagegen zurückgezogen. Eine entscheidende Rolle dürften dabei die bereits erwähnten Rechtsverstöße bilden.

Doch auch bei Ilhem Oueslati konnten keine besonderen Integrationsleistungen erkannt werden, die eine Ausnahme von den normalen gesetzlichen Vorgaben rechtfertigen würden. Insofern blieb es beim Beschluss zur Abschiebung für die ganze Familie. Diese setzte sich deshalb nach Luxemburg ab, wo die Kinder weiter zur Schule gingen. Nun scheint die Familie dort ebenfalls nicht länger geduldet zu sein. Auf Kontaktversuche durch die SZ erfolgte keine Reaktion.

Meißner Unterstützer der Oueslatis gehen davon aus, dass weitere Rechtsmittel existieren, um einen Rücktransport der Tunesier in ihre Heimat zu verhindern. Das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen, so die Meißnerin Jeanette Mahlow. Sie stehe mit den Oueslatis in Kontakt.

In Dresden versucht Marc Lalonde über ein breites Netzwerk, Hilfe zu organisieren. „Die Familie hat Angst und traut niemandem mehr“, schreibt er. So halten sich alle an dem Verfahren Beteiligten sehr bedeckt, offenbar, um den aktuellen Lebensort der Familie nicht zu verraten.

