Kolumne: Sächsisch betrachtet Zum Surfen ins Rathaus Vielleicht, ganz vielleicht, gibt es in Ämtern demnächst schnelles Internet für alle und gratis. Doch vorher läuft in Sachsen noch ein Machtwechsel ab.

Thilo Alexe

DER Konter sitzt. Sachsens neuer Kultusminister Frank Haubitz will Lehrer verbeamten, die CDU-Fraktion tobt. Zunächst schien alles so wie immer. Die Fraktionsführung verlangte von Haubitz Daten, dann wurde das Thema vertagt. Doch Haubitz gab nicht auf. In Interviews mit der SZ und anderen Medien kündigte er die Verbeamtung an. Er hat sich damit in der Regierungsfraktion, höflich gesagt, nicht nur Freunde gemacht, rüttelt er doch am lang gepflegten Sparsamkeitsdogma. Allerdings hat er wohl einen Verbündeten. Der künftige Ministerpräsident Michael Kretschmer, mutmaßt der MDR, soll Haubitz zu den Aussagen ermutigt haben. Die Linke fragt bereits, wer eigentlich Sachsen regiert.

DER Machtwechsel von Stanislaw Tillich zu Kretschmer vollzieht sich also nicht unbedingt geräuscharm. Doch Schluss mit dem Gerangel und zum Wochenende mal etwas Nettes: Schleswig-Holstein hat damit begonnen, öffentlich zugängliche Regierungsgebäude mit freiem Wlan auszustatten. Die AfD will per kleiner Anfrage wissen, was Sachsen davon hält. Die Antwort: Man prüft es. Das wäre doch mal was: schnelles Internet in der Bußgeldstelle und zum Surfen ins nächste Rathaus.

ES ging bei der Landtagsdebatte zwar nicht um Landärzte. Der Spruch von Matthias Rößler stimmt aber auch so. Der Parlamentspräsident hatte die Grünenrednerin Katja Meier mit Frau Doktor angesprochen, als sie ans Pult trat. Die Dresdner Abgeordnete korrigierte Rößler, sie sei nicht promoviert. Der Präsident nahm es mit Humor – „lieber ein Doktor zu viel“.

