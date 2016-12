Kolumne: Sächsisch betrachtet Zum Schluss knallt es richtig! Das Jahr 2016 brachte Sachsens Landespolitik ans Ende – besser als jetzt geht es nicht mehr.

zurück Bild 1 von 2 weiter Eine Sachsen-Fahne weht vor dem Sächsischen Landtag in Dresden. © dpa Eine Sachsen-Fahne weht vor dem Sächsischen Landtag in Dresden.

SZ-Redakteur Gunnar Saft.

IN wenigen Stunden ist es also geschafft: Dann haben unsere Volksvertreter im Landtag ein weiteres ertragreiches Dienstjahr überstanden und ihre Rentenansprüche auf hohem Niveau stabilisiert – 2016 gab es auch keinerlei Revolutionen, keine vorgezogene Neuwahl und vor allem keine Parlamentsverkleinerung. Die letzte politische Nachricht des Jahres ist damit eindeutig eine gute: Es geht nicht allen schlecht!

ABER auch unsere liebe CDU-SPD-Landesregierung verabschiedet sich diesmal völlig verlustfrei vom alten Jahr und von ihren früheren guten Vorsätzen – kein einziger Rausschmiss aus dem Kabinett, kein einziger Ministerrücktritt und kein Regierungschef, der plötzlich alles mit neuen Ideen durcheinander bringt.

Es herrschte ganz eindeutig eine Politik der ruhigen Hand. Und das in höchster Vollendung – nichts, aber auch nichts hat sich dabei bewegt.

WIE phänomenal gut die sächsischen Bürger mittlerweile regiert werden, zeigt sich dann aber vor allem an den jüngsten Ankündigungen unserer Spitzenpolitiker für das Jahr 2017: Nix, aber auch nix Neues! Nur Narren halten so etwas für Stillstand.

Alle anderen wissen es besser: Die sächsische Landespolitik ist am Ende, das große Ziel endlich erreicht. Es gibt einfach nichts mehr, was besser gemacht werden kann. Der Superlativ von am allerbesten heißt Walhalla-Sachsen und strahlt schwarz-rot.

UNSER aller Himmelreich ist aber leider noch durch eine Sache bedroht: die Silvesternacht! Wenn es dann kräftig knallt, wachen wir auf. Deshalb mein Tipp: Ein, zwei Gläser mehr als sonst und man träumt viel länger – oder die Kopfschmerzen lassen uns Walhalla später zumindest schnell vergessen. Suchen Sie sich einfach etwas aus!

