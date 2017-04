Zug kollidiert mit Auto auf Bahnübergang

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Großschönau hat sich am Sonntagabend ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Länderbahn am Montag mitteilte, war ein Trilex-Zug dort mit einem Auto kollidiert.

Die Autofahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Fahrgäste des Zuges sollen den Angaben des Bahnunternehmens zufolge nicht zu Schaden gekommen sein. Feuerwehr und Polizei sicherten die Unfallstelle ab.

Auf der Linie Liberec – Zittau – Varnsdorf kann es wegen des Unfalls auch jetzt noch zu Verzögerungen kommen. (fsc)

zur Startseite