Zufrieden, aber ängstlich Die Sachsen vertrauen der Demokratie wieder mehr, die Zustimmung zu extrem rechten Positionen bleibt aber hoch.

Fast genau vor einem Jahr stellte die Staatsregierung erstmals den sogenannten „Sachsen-Monitor“ vor. Die Befragung gibt Auskunft über die Stimmungslage im Land. Die Sächsische Zeitung stellt die Ergebnisse der zweiten Umfrage vor.

Die Demokratie funktioniert, die Verwaltung nicht

Bei der Frage, ob man mit der Demokratie in Sachsen zufrieden ist, geben nur 60 Prozent an, sehr und eher zufrieden zu sein – das sind neun Prozent mehr als im Vorjahr. In Westdeutschland sind es 64 Prozent. 92 Prozent der Sachsen halten die Demokratie für eine gute Regierungsform. Sie zweifeln aber an der Umsetzung: Nur 20 Prozent glauben, dass in Deutschland die Regierung soziale Ungleichheit abbaut, nur ein Drittel meint, dass die Regierung den Bürgern erklärt, was sie tut. Die Sachsen misstrauen demokratischen Institutionen weniger als im Vorjahr: Ein Drittel vertraut der der EU-Kommission und dem EU-Parlament – neun Prozent mehr als 2016. Bundesregierung und Bundestag kommen auf 39 und 40 Prozent. Viel Vertrauen haben die Sachsen nur in die Polizei und ihre Bürgermeister sowie Gemeinderäte. Nur die Hälfte glaubt, dass die Gerichte jeden gleich behandeln. Auch mit den Behörden sind die Sachsen nicht zufrieden: 70 Prozent meinen, dass es „für die kleinen Leute schwierig ist, ihre Rechte durchzusetzen“. 44 Prozent fühlen sich von den Behörden nicht korrekt informiert.

Sachsen sind zufrieden, haben aber Angst vor dem sozialen Abstieg

Ein Großteil der Sachsen ist mit seiner wirtschaftlichen Situation zufrieden, 76 Prozent der Befragten schauen auch „eher optimistisch“ in die Zukunft. Die persönlichen Lebensumstände werden durchweg positiv bewertet: Die Sachsen sind mit ihrer Wohnsituation, Arbeit, Freizeit, Sicherheit sehr oder eher zufrieden. 45 Prozent sind unzufrieden mit der Höhe der Lebenshaltungskosten. Aber viele machen sich Sorgen, dass das so bleibt. 46 Prozent schätzen ihre Chancen, sozial aufzusteigen, als schlecht ein. Fast die Hälfte glaubt, dass sie nicht ihren gerechten Anteil bekommt. 58 Prozent meinen, Sachsen steht im Vergleich zu Westdeutschland schlechter da. Das Gefühl, dass es in Deutschland ungerecht zugeht, hängt stark mit der Zustimmung zu rechten und rassistischen Positionen zusammen: Über zwei Drittel dieser Gruppe empfinden Deutschland als eher oder sehr ungerecht, im sächsischen Durchschnitt sagen das nur 48 Prozent.

Ausländerfeindlichkeit und Nationalismus sind verbreitet

Die Zustimmung zu extrem rechtem, menschenfeindlichem und rassistischem Gedankengut ist weiter sehr hoch – trotz eines leichten Rückgangs zu 2016. „Alarmierend“, nennt Roland Löffler, Chef der Landeszentrale für politische Bildung, die Situation. 56 Prozent der Sachsen haben Angst vor Überfremdung durch zu viele Ausländer. Die Zahlen sind im ländlichen Raum und in mittelgroßen Städten besonders stark. Bei Älteren ist diese Sichtweise wesentlich deutlicher ausgeprägt als in der jüngeren Generation. Eine große Rolle spielt auch das Bildungsniveau: Der Aussage stimmen 75 Prozent der Befragten mit Hauptschulabschluss zu, bei den Hochschulabsolventen sind es 30 Prozent. 62 Prozent sind der Meinung, dass deutsche Interessen gegenüber dem Ausland hart und energisch durchgesetzt werden müssen – neun Prozent mehr als im Vorjahr. „Es könnte einen Zusammenhang zur aktuellen Diskussion um den Umgang mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan geben“, sagt Reinhard Schlinkert vom Dimap-Institut. Die Befragung wurde von Ende Juli bis Ende August durchgeführt. Immerhin noch 15 Prozent finden, dass die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen sind. Die Zustimmung zu extrem rechten Aussagen ist bei den 18- bis 29-Jährigen zurückgegangen – allerdings hat die Angabe „weiß nicht“ massiv zugenommen, sagt Schlinkert.

Asylpolitik bleibt wichtiger als der Lehrermangel oder die Kriminalität

Wie schon in der Befragung vor einem Jahr nennen die Befragten am häufigsten die Stichwörter „Asylpolitik, zu viele Ausländer, Überfremdung“ als das wichtigste Problem in Sachsen – 17 Prozent setzen das Thema auf den Spitzenplatz. In der Problemliste der Sachsen folgen „Arbeitslosigkeit/Wirtschaftsförderung“ mit 14 Prozent, „Bildung/Lehrermangel“ werden am dritthäufigsten genannt – 2016 noch auf Platz vier. Danach folgt „Sicherheit/Kriminalität“. Für sechs Prozent ist die „Sorge um steigenden Rechtsextremismus“ das dringendste Problem. 2016 fanden das noch elf Prozent.

Experten fordern mehr und bessere politische Bildung

Aus den Ergebnissen müsse die Regierung Konsequenzen ziehen, sagte Roland Löffler, der auch Vorsitzender des Beirats des Monitors ist. Die politische Bildung in Schulen müsse weiter verbessert und ausgebaut werden. Im Sommer hatten Experten dazu ein Konzept vorgelegt – die Regierung will im kommenden Jahr mit der Umsetzung beginnen. Besonders wichtig seien eine demokratische Streitkultur. In Schulen müsse die Bereitschaft gefördert werden, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und sich der Diskussion zu stellen. Die Landesregierung müsse „soziale Desintegrationsprozesse“ aufdecken, soziale Ungleichheiten abbauen und Zukunftschancen für alle ermöglichen. Sachsen habe auch ein Problem mit rechtsextremem Denken – bisherige Maßnahme müssten kritisch analysiert werde, fordert der Beirat.

Mit der Arbeit von Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) waren im August übrigens 60 Prozent sehr oder eher zufrieden, mit der Staatsregierung 63 Prozent.

