Zu warm, zu nass, zu dunkel 2017 war ein normales Jahr, aber nur im Schnitt: Später Frost statt Schnee im Winter. Erst fehlt Regen, dann schüttet es in Massen.

Der Deutsche Wetterdienst registrierte für den Dezember deutschlandweit eine Rekordtrübheit, wie es sie seit Messbeginn nie gegeben hat. © dpa

Auf den ersten Blick langweilig, auf den zweiten extrem. Das Wetter trickst die Statistik aus. Wer wissen will, wie das vergangene Jahr wirklich war, der muss genau hinsehen. So verbirgt sich hinter einem ganz normalen Niederschlag von 2017 ein trockener, schneearmer Winter. Extrem sonnenreich mit einem Plus von 42 Prozent. Dem folgt ein viel zu trockenes Frühjahr. 20 Prozent Wasser fehlen da landesweit, berichtet Johannes Franke, Klimaforscher am Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

Erst der Sommer holt dann wieder auf mit vielen kurzen, aber kräftigen Gewittern. Auch das hat Folgen und führt vor allem an kleinen Bächen schnell zu Überschwemmungen. „Die Gewitter nehmen zu und auch die Starkregen“, sagt Franke beim Dresdner Klima-Meeting am Donnerstag. Es gibt mehr Niederschlag, aber das an weniger Tagen. Starkregen ist zur vorherrschenden Niederschlagsform im Sommer geworden. Hier der sommerliche Steckbrief: 2017 ist der 21. Sommer in Folge, der zu warm ist. Es ist auch der neunte in Folge, der zu nass war und der sechste in Folge, der überdurchschnittlich viel Sonne hatte. Warm plus Wasser, das ergibt schwüle Tage. „Diese haben sich inzwischen in Dresden verdoppelt.“

Erst im Herbst verschwindet dann die Sonne – nahezu völlig. Dunkel und trüb mit wenigen Sonnenstunden. Der Deutsche Wetterdienst registrierte für den Dezember deutschlandweit eine Rekordtrübheit, wie es sie seit Messbeginn nie gegeben hat. Der Januar sieht nicht besser aus.

Das milde Wetter hat Vorteile für die Landwirtschaft. Vier bis fünf Wochen länger war die Vegetationsperiode in Mittelsachsen. Und genau wie letztes Jahr lässt jetzt der milde Winter die Knospen früher sprießen. Das aber erhöht das Risiko von Frostschäden, sagt Christian Kröling vom LfULG. Im Durchschnitt war auch das letzte Frühjahr deutlich zu warm, und trotzdem sind viele Obstsorten erfroren. Zwei eiskalte Nächte im April haben da gereicht.

