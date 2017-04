Zu Ostern im Weihnachtswald Eiersuche hin oder her: Ein Weihnachtsbaumbauer denkt immer an Knecht Ruprecht.

Robert Kleinstäuber rollt im Portaltraktor durch seine Weihnachtsbaumplantage. Damit die Bäume zum Fest eine gute Figur machen, brauchen sie intensive Pflege. © Marko Förster

Wenn der Osterhase kommt, schert sich keiner um Weihnachten? Robert Kleinstäuber schon. Eigentlich tut er das ganze Jahr nichts anderes, als fürs Fest zu ackern. Im Frühling ganz besonders. Nach der Saison ist vor der Saison, sagt er, und verschlingt nebenher sein Frühstücksrührei. Jetzt heißt es gründlich essen. Eine Weile wird er nicht mehr dazu kommen. Heute muss er auf den Traktor steigen und dort sitzen bleiben. „Sonst haben die anderen nichts zu tun.“

Die Firma Kleinstäuber in Markersbach bei Berggießhübel kümmert sich nicht nur um Gartengestaltung, sondern auch um 25 Hektar – etwa drei Dutzend Fußballfelder – voller Weihnachtsbäume. Seit der Schnee weg ist, sagt der Chef, ist man ununterbrochen zugange im Weihnachtswald, bestehend aus Nordmanntannen, Blaufichten und ein paar Exoten. Gedüngt hat man die Bäumchen schon und ihre Füße von Astwerk befreit, damit frische Luft in die Plantage kommt. Heute wird der Wurzelrodepflug in Marsch gesetzt. Der Kahlschlag, der oberirdisch längst vollendet ist, wird nun unterirdisch fortgesetzt.

Zu roden ist ein hängiger Acker an der Straße nach Rosenthal. Vorigen Dezember pirschten hier noch ganze Familien mit mehr oder minder scharfen Sägen durchs Terrain, voller Vorfreude auf ihren Stubenschmuck. Geblieben sind nur traurige Stümpfe. Robert Kleinstäuber sieht das ohne Herzeleid. Dafür hat er die Bäume ja gepflanzt, sagt er. Er weiß mit einem Blick, wo Selbersäger am Werk waren. Im Gegensatz zum Profi, der mittels hydraulischer Schere kurz überm Boden schneidet, sägen Laien gern zehn Zentimeter höher. Das erzeugt Stolperfallen, selbst für den Trecker. Spießt so ein Strunk unglücklich in den Reifen, gibt es einen teuren Platten.

Wird nicht gerade die ganze Kultur gerodet, muss der Weihnachtswaldbauer ran und die überstehenden Stümpfe kappen. Und das ist nicht der einzige Wermutstropfen, den das öffentliche Sägen mit sich bringt. Obwohl Kleinstäuber vor jedem Advent tagelang nichts anders tut, als schlagreife Bäume zu etikettieren, fehlen nachher auch welche, die kein Etikett hatten, weil sie im nächsten Jahr noch größer und schöner und daher auch teurer hätten verkauft werden sollen. Sich darüber zu ärgern, lohnt sich aber nicht, findet der Gärtnermeister. „Das gehört zum Geschäft.“

Gut für den Umsatz sind die oft überlaufenen Selberfälltermine kurz vor dem Fest kaum, auch wenn manche Kunden glauben, sie nähmen dem Betrieb dabei Arbeit ab. Legt man den Personalaufwand für die Events zugrunde, erklärt der Chef, ist ein simpler Verkaufsplatz in der Stadt mit geschnittener Ware effizienter. Kleinstäuber sieht das Selbersägen eher als eine Frage der Glaubwürdigkeit. Er bewirbt seine Bäume mit dem Spruch „ee’n aus Sachsen“. Jeder soll die Möglichkeit haben, das Versprechen mit der Säge in der Hand nachzuprüfen. „Wir machen hier keinen Schmu.“

Robert Kleinstäuber klettert auf den Traktor. Angehängt ist ein einachsiges Vehikel mit zwei Walzen voller stählerner Grabschaufeln. Das Gespann fährt an den Anfang einer Stumpfreihe und nimmt den Betrieb auf. Zuerst schneidet ein Messer die Grasnarbe samt den Stümpfen ab, dann kommt der Erdstreifen zwischen die rasenden Walzen. Die Pflugscharen zerpflücken den filzigen Boden. Erdklumpen und Steine prasseln ans Schutzblech und erzeugen eine wilde Trommelmusik. Dann fliegen aus der Staubwolke die ersten zotteligen Stümpfe heraus. Kleinstäubers Kollegen, die dem Gefährt in respektvollem Abstand folgen, packen die erdigen Wirrköpfe bei ihren Tentakeln und werfen sie in hohem Bogen auf den nächsten Haufen.

Eine Weihnachtsbaumkultur bleibt je nach Baumart acht bis zwölf Jahre stehen, bevor sie komplett ersetzt wird. Das Roden der Stöcke muss sein. Bliebe das alte Holz im Boden, wären Pilzkrankheiten zu befürchten. Dann käme womöglich der Hallimasch. Und der, sagt Robert Kleinstäuber, frisst auch junge Bäume, „wenn er genug Hunger hat“. Doch der Pflug lässt den Pilzen nichts Fressbares übrig. Während er mit anderthalb Stundenkilometern unerbittlich voranrückt, wühlt er jede Wurzel aus dem Boden. Bald wird Robert Kleinstäuber hier neue Bäumchen pflanzen, wieder Nordmanntannen und Blaufichten. Freut er sich schon auf Weihnachten? „Ich freue mich immer auf Weihnachten.“

