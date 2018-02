Zivilfahnder bei Jagd nach mutmaßlichem Autodieb schwer verletzt

Chemnitz. Auf der Jagd nach einem mutmaßlichen Autodieb ist ein Zivilfahnder der Polizei in Chemnitz schwer verletzt worden. Ein 31 Jahre alter Tatverdächtiger hatte auf seiner Flucht zu Fuß am Donnerstag den Beamten umgestoßen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Angaben über die Art der Verletzung machte die Polizei nicht. Der 31-Jährige und zwei Komplizen, über deren Nationalität bisher nichts bekannt wurde, wurden wenig später festgenommen. (dpa)

