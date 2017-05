Zittauer Ring-Raser im Visier Die Behörden wollen nun gemeinsam den Versuch unternehmen, die Jugendlichen zur Räson zu bringen.

Wird es Nacht am Wochenende, verwandelt sich der Zittauer Stadtring in eine Rennstrecke. © Matthias Weber

Sie sind seit Jahren ein Ärgernis und bringen die Bewohner der Innenstadt um den Schlaf: die Ringraser. Die zumeist jugendlichen Fahrer nutzen bevorzugt die Nachtstunden am Wochenende, um auf dem Stadtring Rennen zu fahren, ihre vermeintlichen Fahrkünste und Männlichkeit zu demonstrieren. Mit quietschenden Reifen, lautstarken Auspuff- und Musikanlagen donnern die Ringraser unter permanenter Missachtung aller Verkehrsregeln über Zittaus Straßen und gefährden das Leben Unbeteiligter, wenn sie beispielsweise den Stadtring entgegen der Fahrtrichtung befahren. Auch am vergangenen Wochenende gehörte Reifenquietschen und Motorengeheul zum nächtlichen Klangteppich. Oft treffen sich die selbst ernannten Fahrkünstler am Ottokarplatz, an der Start-Ziel-Geraden der Rennstrecke, wo sie die Hotelgäste des „Schwarzen Bären“ bis weit nach Mitternacht mit Lärm belästigen und auf dem Parkplatz ihren Müll hinterlassen. Auch die Aral-Tankstelle am Ring und der Martin-Wehnert-Platz gehören zu den bekannten Treffpunkten.

Polizei und Ordnungsamt kennen das Problem. Die anhaltende Handlungsunfähigkeit der Behörden sorgte in der Vergangenheit für massive Kritik. Das unterbesetzte Polizeirevier begnügte sich bislang mit der Feststellung, dass man den Ring nicht die ganze Nacht überwachen könne. Stattdessen appellierte sie an die Bürger, sie mögen Verstöße melden, das polizeiliche Kennzeichen und Autotyp gleich mitliefern. Für Außenstehende und Anwohner verfestigte sich der Eindruck, Ordnungsamt und Polizei haben aufgegeben.

In der vergangenen Woche fand nun in Zittau ein behördenübergreifendes Arbeitstreffen zum Thema statt. Der Einladung des Polizeireviers Zittau-Oberland folgten Vertreter der Bußgeldstelle, der Fahrerlaubnisbehörde, der Stadt Zittau und der örtlichen Verkehrsbehörde. Thema des Treffens war die taktische Ausrichtung im Umgang mit Verkehrsverstößen. Im Zuge der Veranstaltung konkretisierten alle Beteiligten die gesetzlichen und tatsächlichen Anforderungen an die Ahndung entsprechender Geschwindigkeitsüberschreitungen, meldet die Polizeidirektion Görlitz. Die Umsetzung mittel- und langfristiger Konzepte sei Gegenstand weiterer Arbeitsgruppen in den einzelnen Behörden, so die Ankündigung.

