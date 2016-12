Zigarettenautomaten mit Böllern gesprengt

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.20 Uhr, sprengten unbekannte Täter auf dem Markt von Lunzenau einen Zigarettenautomaten offensichtlich unter Verwendung von pyrotechnischen Erzeugnissen auf, wie die Polizei mitteilte.

Ein zweiter Zigarettenautomat wurde gegen 4 Uhr auf der Rosa-Luxemburg-Straße im knapp 15 Kilometer entfernten Mühlau mit derselben Technik verbotenerweise geöffnet und dabei schwer beschädigt.

Am ersten Tatort bemerkte ein Zeuge zwei Personen und am zweiten Tatort registrierte eine Zeugin einen wegfahrenden Pkw fest. Die Kriminalpolizei in Chemnitz bittet um Hinweise unter der Nummer: 0371-387-3445. (szo)

zur Startseite