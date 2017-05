Zehn Unternehmen für sächsischen Innovationspreis nominiert

Zehn Unternehmen aus acht Branchen sind für den Sächsischen Staatspreis für Innovation nominiert worden. Wie das Wirtschaftsministerium am Sonntag mitteilte, werden die Firmen in einem nächsten Schritt ihre Neuheiten vor einer Jury präsentieren. Diese ermittelt im Anschluss die Gewinner, die bei der futureSAX-Innovationskonferenz am 28. August prämiert werden.

Die Nominierten kommen aus den Branchen Kreativwirtschaft, Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Verfahrenstechnik, Handwerk, Informations- und Kommunikationstechnik, Halbleiter- und Elektroindustrie, Life Science sowie Chemie- und Werkstofftechnik. „Alle haben mit ihren neuartigen Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen überzeugt“, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).

Der Preis wird zum 19. Mal vergeben. Er ist mit insgesamt 50 000 Euro dotiert. Bewerben können sich mittelständische Unternehmen aus dem Freistaat mit bis zu 500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von bis zu 100 Millionen Euro. Außerdem müssen sie seit mindestens fünf Jahren existieren. (dpa)

