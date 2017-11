Zastrow sieht die FDP im Aufwind Die Liberalen sind wieder im Spiel. Sachsens Landeschef weiß, wem das zu verdanken ist.

Holger Zastrow © Archivbild/dpa

„Endlich dürfen wir uns freuen, endlich bekommen wir den Lohn.“ Die mit endlich beginnenden Sätze von Holger Zastrow auf dem FDP-Landesparteitag am Sonnabend in Neukieritzsch lassen sich kaum zählen. Beinahe hätte die Durststrecke der sächsischen FDP den liberalen Langzeit-Vorsitzenden den Posten gekostet. 2013 und 2014 die Wahlschlappen, im Mai verteidigte er den Vorsitz nur haarscharf. Dann die Bundestagswahl im September. 8,2 Prozent für die FDP – endlich.

Und doch weiß Zastrow: „Es ist in erster Linie der Erfolg von Christian Lindner.“ Dem neuen Gesicht der Bundes-FDP, die personelle Konsequenz der Niederlage von 2013. Anders als in Sachsen. Seit 18 Jahren ist Zastrow Vorsitzender, auf dem Parteitag gibt der 48-Jährige sich nun als glühender Reformator. Seine Partei will er wieder auf dem Land etablieren. Und ihre Spitze im Landtag. Mit Neuwahlen. Schließlich stehe der designierte Nachfolger von Ministerpräsident Tillich nur für dieselbe Politik: „Vom Ländlichen faseln, aber in der Großstadt leben“, prangert der Dresdner an. Und ruft: „Du bist Täter, nicht Opfer! Das kauft dir keiner ab, Michael Kretschmer!“ Ob Neben- oder Haupteffekt der Forderung: Der Sachsen-FDP käme der Zeitpunkt für Neuwahlen recht, gerade bekäme sie laut Umfragen sieben Prozent. Und ihr Vorsitzender fünf sichere Jahre im Landtag. Zastrow, der von der Landespolitik Geplagte. Langsamkeit und Bürokratie im Freistaat ertrage er nicht mehr. Satt und selbstzufrieden sei die sächsische Union, seine Partei dagegen habe sich neu erfunden. Während Kretschmer schon immer Politiker sei, wären FDP-Politiker dank Wahlniederlage bodenständig. „Wir sind die einzige Partei, die sich 2019 im sächsischen Landtag bewerben wird, die aus völlig normalen Menschen besteht“, sagt er. Im nächsten Wahlkampf will er frühere CDU-Wähler gewinnen. Ob Jamaika für 2019 denkbar wäre? Erbost beklagt Zastrow den „Drang zur Bevormundung“ der Grünen. Und doch, reden müsse man mit ihnen.

Positionen, die nicht allen gefallen. Unter Grünen gebe es „sehr kulturvolle“ Menschen, mahnt Leipzigs Fraktionschef Oliver Dorausch. Auch andere Parteien hätten gute Ideen, die man anerkennen und weiterentwickeln könne. Robert Teuber, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen, sagt: „Ich mache doch nicht Wahlkampf für enttäuschte CDU-Wähler, denen Merkels Positionen zu links geworden sind!“ Von Neuwahlen hält er nichts.

Immerhin, bei der Bildung können sich die Liberalen einigen. Ob Verbeamtungen helfen, Lehrer zu locken? Unbedingt, sagen die einen. Das gibt dem Staat zu viel Macht, lieber attraktivere Gehälter, sagen andere, und die Mehrheit stimmt zu. Einige Zutaten vom neuen Erfolgsrezept der Bundes-FDP sind eben doch in Sachsen angekommen. Auch wenn der Landesvorsitzende immer noch der gleiche ist.

zur Startseite