Zahlungsmoral lässt stark nach

Dresden. Jahrelang waren die Sachsen Musterschüler beim Begleichen offener Rechnungen. Damit ist es vorbei. Im dritten Quartal rutschte der Freistaat im Ländervergleich vom ersten auf den achten Platz. Laut Wirtschaftsauskunftei Creditreform liegt der mittlere Zahlungsverzug von fast elf Tagen nun zwei Tage über dem Vorquartal sowie 1,5 Tage über dem Vorjahreswert – und sogar über dem Bundesschnitt (10,3).

„Die Zahlungsmoral hat sich insbesondere in Schlüsselbranchen wie dem Transportgewerbe, bei konsumnahen Dienstleistungen und in der Grundstoffindustrie verschlechtert“, sagt Thomas Schulz, Prokurist bei Creditreform in Dresden. Jene Sparten lieferten Frühindikatoren für die künftige Entwicklung. „Ursache ist oft ein ruinöser Preiswettbewerb“, so Schulz. Auch gelte der egoistische Grundsatz: „Der Lieferantenkredit ist noch immer der billigste.“

Angeführt wird das Ranking von Bayern, wo Gläubiger neun Tage auf ihr Geld warten. Schlusslichter sind Bremen und das Saarland mit rund 13 Tagen. In Sachsen steht der Einzelhandel mit einer Woche Rückstand am besten da, Baufirmen sind doppelt so lange in Verzug, aber auf dem Weg der Besserung. Zur Berechnung analysierte Creditreform 80 Millionen Zahlungserfahrungen deutscher Unternehmen.

Das Zahlungsverhalten ist ein wichtiger Parameter für Liquidität. Häufen sich nicht oder zu spät beglichene Rechnungen, bekommen Lieferanten ohne ausreichende Rücklagen Probleme. Aufträge können nicht vorfinanziert werden, die Substanz der Firmen wird angegriffen. Selbst starke Betriebe können so in Not geraten. (SZ/mr)

