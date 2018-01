Zahl der Masernfälle steigt

© Marius Becker/dpa

Dresden. Fieber und rote Pusteln: Im vergangenen Jahr sind in Sachsen mit 68 Masernerkrankungen fast doppelt so viele Fälle gemeldet worden wie 2016.

In zwei Drittel der ausschließlich im ersten Halbjahr registrierten Fälle hat es Kinder bis neun Jahren getroffen, darunter sechs Babys, wie aus der Statistik des Sozialministeriums hervorgeht. Im gesamten Vorjahr waren es nur 35 Fälle, nachdem 2015 mit 271 Erkrankungen ein Höhepunkt erreicht worden war. Insgesamt sind in Deutschland im abgelaufenen Jahr etwa dreimal so viele Menschen an Masern erkrankt wie 2016, geht aus Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts hervor. Demnach wurde das hochansteckende Virus bis Mitte Dezember nachweislich bei 919 Menschen diagnostiziert.

„Die immer wieder auftretenden Ausbrüche sprechen nicht für eine notwendige Rücksichtnahme“, sagte ein Ministeriumssprecher. Vor allem, wenn es Babys treffe, die noch nicht geimpft werden könnten, oder chronisch Kranke. Die Gefährlichkeit von Masern werde unterschätzt. Impflücken gebe es vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. „Aber auch Kinder werden oft zu spät geimpft“, betonte der Sprecher. Allerdings stiegen die bei Schuluntersuchungen festgestellten Quoten. Bei mindestens 95 Prozent der Bevölkerung gelte die Krankheit als ausgerottet, sagte der Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission, Dietmar Beier.

Die Erstimpfung wird ab dem 13. Lebensmonat empfohlen. Um den vierten Geburtstag herum sollte die zweite Impfung erfolgen. (SZ/dpa)

