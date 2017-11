Zahl der Asylklagen aus der Türkei steigt Das Verwaltungsgericht Dresden hat einer Zahnärztin Asylrecht zugesprochen. In der Heimat drohe ihr die Verhaftung.

Eine Türkin, die in ihrer Heimat als Anhängerin der Gülen-Bewegung gilt, hat Anspruch auf politisches Asyl in Deutschland. Das hat das Verwaltungsgericht Dresden in einem kürzlich veröffentlichten Urteil entschieden. Die Klägerin habe glaubhaft machen können, dass sie bei einer Rückkehr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit verhaftet und für einen unbestimmten Zeitraum weggesperrt werden würde.

Die 48-Jährige war im Oktober 2016 mit ihren beiden Kindern aus der Türkei geflohen und per Flugzeug in die Bundesrepublik eingereist. Ihren Asylantrag hatte sie mit der Sorge vor einer drohenden Verhaftung in der Heimat begründet. Als Zahnärztin habe sie an einer Universitätsklinik gearbeitet, die nach dem Putschversuch 2016 geschlossen worden war. Die türkische Regierung habe die Klinik verdächtigt, zur Gülen-Bewegung zu gehören. Bereits der Verdacht bringe die Frau in Gefahr, heißt es in dem Urteil. Sie selbst habe sich politisch nicht betätigt. Dennoch sei ihr Konto gesperrt worden, behördliche Unterstützung gebe es nicht. Angehörige und Freunde seien bereits verhaftet worden.

Die türkische Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan macht den Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Es kommt seitdem zu massenhaften Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst, willkürlichen Verhaftungen und Menschenrechtsverletzungen. Bei den „Säuberungen“ unterscheide die türkische Regierung nicht zwischen Personen, die aktiv an dem Putsch teilgenommen haben und denen, die als Anhänger der Gülen-Bewegung gelten, heißt es in dem Urteil des Verwaltungsgerichts.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 hat Sachsen 245 türkische Asylbewerber aufgenommen. 127 offene Asyl-Verfahren sind beim Verwaltungsgericht Dresden anhängig.

