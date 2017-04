Zähe Beweisaufnahme gegen georgische Einbrecherbande Vor allem auf Einfamilienhäuser hatten es die Diebe abgesehen. Vier von sechs Angeklagten wurden nun verurteilt.

Nach einem fünfeinhalbmonatigen Prozess hat das Landgericht Dresden vier Angeklagte für eine Serie an Wohnungseinbrüchen schuldig gesprochen. Die Männer im Alter von 28 bis 39 Jahren erhielten Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren und neun Monaten sowie sechs Jahren. Zwei weitere Angeklagte im Alter von 34 und 40 Jahren wurden freigesprochen. Die Hinweise für ihre Mitwirkung in dieser Bande reichten dem Gericht nicht aus, wie der Vorsitzende Richter Joachim Kubista sagte. Da halfen offenbar auch keine erst im Laufe der Beweisaufnahme beim Landeskriminalamt Brandenburg in Auftrag gegebene Stimmgutachten. Die Akustik-Spezialisten ordneten anhand belauschter Telefonate die Aussagen einzelnen Angeklagten zu – allerdings mit Unsicherheiten.

Alle Angeklagten stammen aus Georgien. Die meisten reisten 2015 in die Bundesrepublik ein und beantragten politisches Asyl. Tatsächlich war ihnen jedoch fremdes Eigentum wichtiger. Mehrere Männer fielen schon nach wenigen Wochen mit Diebstählen auf, teilweise, noch bevor sie Asyl beantragt hatten. Ab Oktober 2015 agierten sie als Bande, die es vor allem auf Schmuck und Technik aus Einfamilienhäusern abgesehen hatte. Die Dresdner Polizei rechnet ihr rund 30 Einbrüche zu – in und um Dresden. Während zwei Täter tagsüber über die Fenster oder die Terrassentüren in die Häuser eindrangen, standen ein bis zwei Komplizen Schmiere und sicherten den Tatort ab. Im März 2016 nahm die Polizei die Täter fest.

Ende Oktober begann der Prozess. Nur sechs Einbrüche mit teilweise sehr hohem Schaden listete die Anklage auf. So erbeuteten die Täter allein in einem Einfamilienhaus in Freiberg 33 Schmuckstücke und eine Kamera im Gesamtwert von mehr als 20 000 Euro. In ein Anwesen in Dresden-Gönnsdorf drangen die Täter zweimal in einer Woche ein.

Zum Verhängnis wurde den Tätern, dass sie wiederholt mit ihrem Fahrzeug, einem VW Polo mit Herforder Kennzeichen, in Tatortnähe aufgefallen waren. Während der Taten sprachen sie eifrig am Handy. Zuletzt hörten die Beamten mit und observierten die Täter auf ihren Streifzügen. Nur einer der sechs Angeklagten hat sich zu den Vorwürfen geäußert und ein Teilgeständnis abgelegt. Die Kammer hatte den Männern für Geständnisse mildere Strafen in Aussicht gestellt. Das hatten die Angeklagten jedoch ausgeschlagen, weil ihnen die Strafen noch immer zu hoch erschienen waren. Die Männer werden verdächtigt, auch im Raum Dortmund und Essen ähnliche Taten begangen zu haben.

