Zähe Befragungen Einen Mann auf die S-Bahngleise gestoßen? Das wollen die zwei Angeklagten nicht mehr wissen. Angeblich ist der Alkohol schuld.

Der Tatort bei Tageslicht: Frühmorgens sollen zwei Männer am Haltepunkt Dresden-Zschachwitz einen Pendler samt seinem Fahrrad auf die Gleise gestoßen haben. © Sven Ellger

Ich weiß, dass ich nichts weiß – eine Philosophie, die sich die Richter am Donnerstag im Landgericht Dresden gerne erspart hätten. Der Weg zu neuen Erkenntnissen im Prozess gegen die sogenannten S-Bahn-Schubser bleibt steinig. Die Befragung der Angeklagten stellte sich auch am zweiten Verhandlungstag als Grenzerfahrung heraus. Selbst nach viereinhalb Stunden war das Gericht noch immer mit den beiden Nordafrikanern beschäftigt. Die ersten Zeugen mussten lange warten.

Erinnern wollen sie sich an kaum etwas – Unmengen an Alkohol und Drogen hätten ihnen die Erinnerung verschleiert. Am 17. März gegen 4.45 Uhr trafen der Marokkaner Chakir A. (24) und der Libyer Radouan K. (27) am Haltepunkt Dresden-Zschachwitz auf den Pendler René J. (41). A. soll ihn laut Anklage um Feuer gebeten haben, was zu der Auseinandersetzung geführt haben soll. In der Folge landete J. zweimal auf den Bahngleisen – beim Versuch, wieder auf den Bahnsteig zu klettern, sollen beide Männer ihn mit Schlägen und Tritten gehindert haben – selbst, als eine S-Bahn nahte und der Fahrer eine Gefahrenbremsung einleitete. Deshalb müssen sie sich wegen versuchten Totschlags verantworten.

Chakir A. sagte, er habe an dem ganzen Tag sehr viel getrunken, erst zu Hause Bier und Wein, abends in der Dresdner Neustadt Bier und Whisky. Dort habe er auch mehrere Joints geraucht und eine Pille namens Rivotril genommen. Die habe seinem Gedächtnis endgültig den Garaus gemacht. Richter Herbert Pröls erbost: „Das hier ist keine Spaßveranstaltung! Wenn ich eine Frage stelle, sollte Ihre Antwort keine Halbwertszeit von zwei Minuten haben. Es gibt ein Recht zu schweigen, aber nicht, zu lügen!“ Einer der Gründe ist wohl, dass in A.s Blut offenbar keine Rivotril-Reste gefunden wurden. Wie er an den Bahnhof gekommen sei, wisse A. nicht. Er sei von J. beleidigt worden, habe sich gewehrt und sei von ihm geschlagen worden. Daran, selbst geschubst zu haben, will er sich erst gar nicht erinnern. Später ein bisschen. A.s Aussageverhalten, sich eher als Opfer darzustellen, wolle nicht dazu passen, dass er bedauere, was passiert sei, wie er sagte.

Allerdings: Radouan K. sagte, A. habe den „Mann mit dem Fahrrad“ zweimal aufs Gleisbett geschubst. Nach dem ersten Stoß habe der 41-Jährige Chakir A. mit der Faust auf den Mund geschlagen. Er selbst habe sich nicht beteiligt, sagte K. – darin war er sich mit A. einig.

René J. wurde erheblich verletzt und leidet bis heute vor allem psychisch an der Tat. Noch ist unklar, ob er überhaupt vernommen werden kann. Der Prozess wird kommende Woche fortgesetzt.

