Kolumne „Sächsisch betrachtet“ Wovor der Wolf uns schützen kann Die Landflucht aus der Lausitz nimmt zu, dabei drohen in den Städten viel größere Gefahren.

Mitten im Bundestagswahlkampf sorgt dieser Tage eine Immobilienanzeige für helle Aufregung. Offeriert wird ein nettes Häuschen in der Oberlausitz, dessen Besitzer künftig in der Großstadt Dresden wohnen will. Soweit, so normal – wenn der potenzielle Hausverkäufer nicht Stanislaw Tillich heißen würde und im Hauptberuf Sachsens Ministerpräsident wäre. Damit ist dieser Umzug natürlich sofort hochbrisant, weil man ihn als besonders schweren Fall von Landflucht aus einer strukturschwachen sächsischen Region werten könnte. Also als etwas, was unsere Staatsregierung erklärtermaßen seit Jahren stoppen will.

WENN sich nun aber sogar der Kabinettschef höchstselbst eilig auf den Weg macht, sorgt das bei den daheimgebliebenen Lausitzern natürlich für Unruhe. Ist etwas passiert, droht Gefahr? Damit keine Panik aufkommt, schreiben wir jetzt kein Wort über ortsansässige Wölfe, mit denen sich jede Lausitz-Flucht leicht erklären ließe – zumindest aus Sicht von Angsthasen. Doch dazu wird sich Herr Tillich wohl nicht zählen. Notfalls achte man auf seine Ohren.

VIELLEICHT kann ich den so plötzlich verlassenen Lausitzern sogar Hoffnung machen, indem ich auf noch viel schlimmere Tiere verweise: die Waschbären. Von denen gibt es im Land nämlich inzwischen so viele, dass unser Umweltminister die Jäger mit mehr Munition und Fallen versorgen will. Gerade in Städten, so sagt er, seien die Tiere eine gefährliche Plage, die man nicht in den Griff bekommt. Sie ahnen, worauf ich hinauswill? Möglich, dass es in der Lausitz schon bald über Herrn Tillich heißt: Er ist wieder da. Und falls Wölfe gern Waschbären fressen, bleibt für immer alles gut.

