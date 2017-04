Wolkenforscher im Windkanal Leipziger Experten starten eine weltweit einzigartige Anlage. Sie soll helfen, Wetter und Klima besser zu verstehen.

Im Wolkenlabor des Leipziger Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung ist am Dienstag ein Windkanal in Betrieb genommen worden. Nun können die Wissenschaftler die Einflüsse von Luftverwirbelungen auf Wolken exakt erforschen. © Ronald Bonß

Frank Stratmann hat einen ebenso romantischen wie wissenschaftlichen Blick auf sein Hausthema. „Wolken können ein hübsches Gebilde sein. Aber sie sind auch eine hochkomplexe Struktur, von der wir vieles bis heute nicht verstanden haben“, sagt der promovierte Elektrotechniker. Er leitet die Abteilung für experimentelle Wolkenphysik am renommierten Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. So märchenhaft Wolken an einem blauen Himmel aussehen könnten, so rätselhaft seien sie doch den Menschen bis heute geblieben. Denn wie Wolken genau entstehen, wie sie sich verändern und wie sie es regnen lassen – vieles ist selbst den Spezialisten noch immer unklar. Wolken gelten immer noch als die große Unbekannte im Klimasystem.

Um der Entschlüsselung des Rätsels ein Stück näherzukommen, haben die Wissenschaftler des Leipziger Wolkenlabors gestern offiziell einen weltweit einzigartigen Windkanal in Betrieb genommen: Mit der Anlage können nun auch Einflüsse von Turbulenzen auf die Wolkenbildung untersucht werden – unter präzise einstellbaren Versuchsbedingungen. Über vier Etagen vom Keller bis zum Dach erstreckt sich das geschlossene Rohrsystem. Durch zwei zehn Meter lange, armdicke Leitungen fließt extrem saubere Luft mit einer Feuchtigkeit von 100 Prozent.

Mit Gebläsen wird ein leichter Wind von ein bis zwei Metern pro Sekunde erzeugt, über ein Gitter werden Turbulenzen erzeugt. Wärmetauscher regulieren die Temperatur der Luftströme auf plus 20 bis minus 40 Grad. Über Membranen wird Wasser zugeführt und durch Trockner wieder entzogen. Kochsalz wird als Aerosol-Partikel eingesetzt, ohne die ein Gefrieren erst ab Minus 38 Grad möglich wäre. In einer Art Dunkelkammer ist dann in grünem Laserlicht das Spiel der künstlich erzeugten Wolken genau zu beobachten und zu vermessen.

„Ein Jahrzehnt nach der ersten künstlichen Wolke folgt jetzt die erste turbulente Wolke im Labor“, sagt Stratmann. „Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Realität.“ Die Kernfrage laute dabei, wie sich Luftverwirbelungen auf die Wolkenbildung und das Gefrieren von Wolkentropfen auswirken. „Bisher konnte diese Frage nicht unter Laborbedingungen untersucht werden“, so Stratmann. Erwartet werde, dass Turbulenzen dazu beitragen, dass sich Wolken schneller bilden.

Eine Million Euro hat sich die Leibniz-Forschungsgemeinschaft – finanziert von Bund und Ländern – die Anlage kosten lassen. Denn bei dieser Grundlagenforschung geht es nicht etwa um einen Selbstzweck der Wissenschaftler, sondern darum, globale Klimamodelle und die Wettervorhersagen weiter zu verbessern. Geboren wurden die ersten Ideen für den neuen Windkanal schon 2008. Nach wichtigen Veröffentlichungen und der Bewilligung des Antrags 2013 konnte die Anlage mit einem Ingenieurbüro für Windkanaltechnik im niedersächsischen Friedland endlich entwickelt werden.

Leipzig hat sich in den letzten Jahren zu einem international bedeutenden Zentrum der Wolkenforschung entwickelt. Mehr als 100 Wissenschaftler am Tropos-Institut und an der Universität Leipzig untersuchen Himmelsgebilde in aller Welt. Die Expertise beider Institute trägt dazu bei, Ursachen und Auswirkungen des globalen Klimawandels zu verstehen. Die Sachsen forschen an der Frage in einem internationalen Verbund mit Kollegen etwa am Max-Planck-Institut in Göttingen, an der Universität Ilmenau und an der Michigan Technological University in den USA, die eine „Wolkenkammer“ betreibt. Zudem ist das Leipziger Wolkenlabor Teil des Netzwerkes „Eurochamp 2000“, mit dem die EU 14 Simulationskammern in Europa zu einem weltweit führenden Forschungsnetz entwickeln will.

Bisher wurden die Wolkenbildung und das Gefrieren von Tropfen im Labor ohne Strömungseinflüsse unter sehr gleichförmigen Bedingungen untersucht. Schon mit dieser Vorläufer-Anlage haben sich die Leipziger mit reihenweisen Publikationen, die auch in globale Klimamodelle einflossen, international einen Namen gemacht. Auch der neue Windkanal werde wie sein Vorgänger sicher zehn Jahre und länger im Einsatz sein, schätzt Stratmann heute ein. Doch geforscht wird nicht nur im Labor. Groß angelegte Messreihen führten die Forscher bereits nach Brasilien, in die Karibik, nach Kanada und in den Mittelmeerraum. Und Ende Mai geht es mit dem Eisbrecher und Forschungsschiff „Polarstern“ in die Arktis.

