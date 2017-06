Wolfsrudel wächst Mindestens sieben Wölfe leben derzeit in der Gohrischheide. Die Ersten von ihnen werden wohl im Frühjahr weiterziehen.

In der Gohrischheide gab es bislang nur wenige Sichtungen und Fotos mit Wölfen. © Symbolfoto: dpa

Fotofallen und Losungen belegen – der Wolf ist seit dem vergangenen Jahr in der Gohrischheide heimisch. Seitdem trudeln immer wieder Fotos und Videos von angeblichen Wolfssichtungen bei Revierförster Stefan Müller ein, die meisten aber sind nicht echt oder stammen aus einer ganz anderen Region. Dass das Thema die Anwohner bewegt, ist allerdings nachvollziehbar, findet der Förster. Die Naturschutzgebiets-Verwaltung für die Königsbrücker und die Gohrischheide (NSG) hat deshalb zu einem Vortrag mit dem Nabu-Wolfsexperten Markus Bathen eingeladen – der stand den knapp 50 Gästen jetzt im NSG-Standort im Alten Lager Rede und Antwort.

Wie viele Wölfe leben in der Gohrischheide?

Nachgewiesen wurden bisher sieben Wölfe. Das Elternpaar und seine fünf Welpen vom Vorjahr tappten am 7. Januar dieses Jahres nacheinander in die Fotofalle. Wahrscheinlich ist, dass im Mai bereits weitere Welpen geboren wurden. Die leben aber derzeit noch gut behütet in einer Höhle, erklärt Stefan Müller. Der Standort sei auch ihm nicht bekannt. Deshalb glaubt er, dass es frühestens im November einen gesicherten Nachweis geben wird.

Die Gohrischheide ist und bleibt jedoch das Kerngebiet eines einzigen Rudels. Typischerweise gehören dazu laut Markus Bathen zehn Tiere: die Eltern, die Welpen und die Jährlinge. Die Sterblichkeit bei den Jungtieren liege bei etwa 50 Prozent. „Nur die kräftigsten Tiere kommen durch, das ist normal“, sagt der 45-jährige Experte.

Warum gibt es in der Gohrischheide nur ein Rudel?

Ab dem dritten Lebensjahr werden die Wölfe geschlechtsreif und verlassen im Frühjahr ihr Rudel, um einen Partner und ein eigenes Revier zu suchen. Jedes Rudel beansprucht dabei eine Fläche von etwa 250 Quadratkilometern. Sie brauchen den Platz für die Jagd, alle acht bis zehn Tage erbeuten ausgewachsene Wölfe ein Reh oder ein anderes Huftier, erklärt Markus Bathen. Dafür legen sie zwischen dem späten Nachmittag und dem Morgen tagtäglich im Durchschnitt 40 Kilometer zurück. „Das ist jede Nacht ein Marathon.“ Tagsüber ziehen sie sich an einen ruhigen Platz zurück.

Die ersten Wölfe aus der Gohrischheide werden also voraussichtlich im nächsten Frühjahr losziehen, um ein eigenes Revier zu finden. Ringsum haben sie allerdings schon reichlich Konkurrenz: Im Osten der Gohrischheide wurde im Raschütz bereits ein Rudel nachgewiesen, im Nordwesten eines in der Annaburger Heide. Auch im Wermsdorfer Forst und in der Dahlener Heide gibt es laut dem Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ bereits Nachweise. Es sei aber noch nicht klar, ob die Tiere dort bereits sesshaft geworden sind oder es sogar schon Nachwuchs gibt.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einem Wolf begegne?

Markus Bathen beschäftigt sich zwar schon seit 17 Jahren beruflich mit dem Wolf, kann aber erst etwas mehr als eine Handvoll Sichtungen vorweisen. „Wölfe sind menschenscheu“, sagt er. Revierförster Müller hat den Wolf in der Gohrischheide mit eigenen Augen auch erst einmal gesehen. Obwohl die Tiere erfahrungsgemäß dieselben Wege wie Menschen nutzen – nur eben nachts. Gibt es doch mal ein Treffen, sollte man lautstark auf sich aufmerksam machen, rät Markus Bathen. Und es gelte: Nicht füttern, nicht anfassen.

Ist mein Hund beim Spaziergang in Gefahr?

Aufgrund des Naturschutzes und der militärischen Hinterlassenschaften ist die Gohrischheide sowieso Sperrgebiet. Bei Spaziergängen ringsherum sollte der Hund aber angeleint bleiben. Weil jetzt Setz- und Brutzeit ist, sagt Revierförster Stefan Müller. Und auch weil der Hund vom Wolf als Revier-Eindringling wahrgenommen werden könnte, ergänzt Markus Bathen. Dass es zu einer Verpaarung zwischen Hund und Wolf kommt, wäre zwar ungewöhnlich – aber nicht unmöglich. Ein solcher Fall wurde laut Kontaktbüro jetzt im Raum Rumburk in Tschechien nachgewiesen, die Mischlingstiere sind dort nun zum Abschuss freigegeben.

Wie werden die Wölfe in der Heide erforscht?

Ziehen Stefan Müller und seine Revier-Kollegen in die Gohrischheide, haben sie immer eines dabei: eine schwarze Plastik-Box. Darin werden die Losungen, also der Wolfskot, gesammelt, eingefrostet und später ausgewertet. Daraus ergeben sich Erkenntnisse über die Speisekarte des Wolfes und seine Verwandtschaft mit anderen Rudeln. Gesicherte Daten für die Gohrischheide liegen allerdings noch nicht vor. Zudem stehen in dem Schutzgebiet Fotofallen, das letzte Mal tappte ein Wolf am 6. April rein.

Die NSG-Verwaltung bietet regelmäßig Veranstaltungen in der Gohrischheide an: Am 2. September gibt es eine Wanderung mit Revierförster Stefan Müller, am 9. November einen Vortrag mit Peter Kneis zur Historie des Gebietes. Vom 15. bis 21. Oktober finden zudem wieder Bustouren durch die Heide statt.

www.koenigsbrueckerheide.eu

zur Startseite