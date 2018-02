Wolf von Auto überfahren

Ein Wolf ist von einem Auto angefahren und getötet worden. (Symbolfoto) © SZ

Görlitz. Im ostsächsischen Quitzdorf am See ist ein Wolf von einem Auto angefahren und getötet worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Wildunfall am frühen Morgen auf einer Straße im Ortsteil Horscha.

Der Autofahrer habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können, als das Tier in der Dunkelheit die Fahrbahnseite gewechselt habe. Der Wolf sei in der Nähe des Unfallorts verendet. Am Auto entstand Sachschaden. (dpa)

