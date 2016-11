Wolf stirbt nach Unfall Auf der B 156 sind am Montag ein Auto und ein Wolf zusammengestoßen. Das Tier überlebte nicht.

Am Montagmorgen ist ein Auto auf der B 156 zwischen Weißwasser und Boxberg mit einem Wolf zusammengestoßen. Der 47-jährige Fahrer blieb unverletzt, das Tier starb an der Unfallstelle. Laut der Polizeidirektion Görlitz ist an dem Volkswagen ein Sachschaden von etwa 1 000 Euro entstanden. (szo)

