Wohnungsgenossenschaften dringen auf Stärkung des ländlichen Raums

Danke Herr Viehweger für die offenen und richtigen Worte an die Regierung. Kretschmer hat ja bislang saugend hinter Tillich gestanden und diesen auch mit allen Kräften unterstützt. Er ist somit hauptverantwortlich für den jetzigen unhaltbaren Zustand in Stadt und Land. Ich glaube daher nicht an einen Sinneswandel des fulminanten Wahlverlierers!