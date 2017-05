Wohnmobil fährt ins Stauende auf A4 Insgesamt fünf Fahrzeuge sind in den Unfall zwischen Görlitz und Kodersdorf verwickelt gewesen. Grund für den zuvor stockenden Verkehr auf der Strecke war der gesperrte Tunnel.

Die Unfallstelle zwischen Görlitz und Kodersdorf. © xcitePRESS

Auf der A4 an der Anschlussstelle Kodersdorf ist in Fahrtrichtung nach Dresden am Sonntag, gegen 13.39 Uhr, ein Verkehrsunfall passiert, an dem insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Darüber informiert Steffen Queiser von der Polizeidirektion Görlitz. Der 34-jährige Fahrer eines Fiat-Wohnmobils sei auch noch ungeklärter Ursache ins Stauende gefahren und hätte vier vor ihm stehende Fahrzeuge aufeinandergeschoben, berichtet er. Darin involviert gewesen sind ein Opel, Renault, Citroen und Fiat-Kleintransporter. An allen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf über 50000 Euro beläuft. Der 36-jährige Beifahrer des Opel sowie der 40-jährige Renault-Fahrer verletzten sich bei dem Unfall und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein kilometerlanger Stau entstand in Richtung Dresden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Grund für den zuvor schon stockenden Verkehr ist die Sperrung des Tunnels Königshainer Berge in beide Richtungen gewesen. Dort hat das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), von 6 bis 15 Uhr, die jährliche Reinigung machen lassen, um die Technik von Ruß und Schmutz zu befreien. Zudem verbessere die Tunnelwäsche die Sicht im Tunnel durch die Aufhellung der Seitenwände, teilt sie mit. Im Einzelnen hat das Lasuv Fahrbahn, Notgehweg, Tunnelwände, Beschilderung, Beleuchtung, Lüfter und sämtliche Einbauten waschen lassen. Um die Verkehrsbehinderung so kurz wie möglich zu halten, liefen die Reinigungsarbeiten in beiden Röhren gleichzeitig .Autofahrer sollten deshalb in Richtung Dresden an der Anschlussstelle Kodersdorf der Umleitung zur Anschlussstelle Nieder Seifersdorf folgen.

Inzwischen rollt der Verkehr wieder, auch an der Unfallstelle. Der Einsatz ist seit 16.20 Uhr beendet. (szo/tc)

Aktualisiert: 17.30 Uhr

