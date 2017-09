Wohnen im Knast In das alte Gefängnis auf dem Burgberg kommen Lofts. Auch in der Nachbarschaft tut sich etwas.

Interessante Raumstruktur: Das Innere des Vierflügelbaus am Meißner Domplatz verrät seine frühere Nutzung als Gefängnis. © Claudia Hübschmann

Die Fenster vergittert und gegen unerwünschte Besucher gesichert. Von den Wänden rieselt Putz. Großflächig wuchernde Algen lassen die Wände grün schillern. Innen reihen sich schmale Zellen mit dicken Türen aneinander, Lichtschächte sind mit Netzen zugehängt.

Jahrelang dämmerte das alte Meißner Gefängnis in diesem Zustand auf dem Burgberg so vor sich hin. Nur tageweise wurde es etwa als Leseort zum Literaturfest aus seinem Dornröschenschlaf geweckt.

Jetzt tut sich ernsthaft etwas an der zusammen mit dem Kornhaus letzten brachliegenden Immobilie rund um den historischen Domplatz. Einige Rohbauarbeiten haben bereits sichtbare Zeichen hinterlassen. Die Fenster sind erneuert. Das sagte jetzt Anwohnerin Jeannette Mahlow. Im fast unmittelbar benachbarten Wappenhaus betreibt sie für dessen Eigentümer drei Ferienwohnungen und hält zudem Kontakt zum aus Österreich stammenden Gefängnis-Investor.

Pläne zu einem Um- und Ausbau der einzigartigen Immobilie werden seit geraumer Zeit gehegt. Der Anfang des 17. Jahrhunderts auf dem Grundstück zweier Domherrenhäuser gelegene Vierflügelbau bietet mit seiner wechselhaften Geschichte Potenzial für viele Ideen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Gebäude zur Haftanstalt umgewandelt und als solche bis 1964 genutzt. Seitdem stand es meist leer, bis auf ein Zwischenspiel als Depot. In der Mitte wuchs ein kleiner Urwald.

Zeitweise hatte die Stadt überlegt, die Immobilie für die Verwaltung und das Lager des Museums umzubauen. Dazu kam es jedoch nicht, da der Freistaat das Gebäude für sich reklamierte, um es etwa 2005 an Privathand zu verkaufen. Anschließend sollte es ein Hotel beherbergen. Es blieb allerdings bei einer Nutzungsstudie durch ein Dresdner Architekturbüro. Zwischenzeitlich gab es die Idee, dort eine Erlebnis-Pension unterzubringen – für Menschen, welche sich gern einsperren lassen.

Seit 2014 liegt für das Haus eine Baugenehmigung vor. Ihr Titel: „Umbau und Umnutzung des ehemaligen Arrestantenhauses zu einem Wohn- und Geschäftshaus“. Der jetzige Besitzer habe bereits viele Erfahrungen mit der Sanierung historischer Gebäude, sagt Jeannette Mahlow. Um möglichst die Struktur des Gebäudes zu erhalten, wolle er sogenannte Loftwohnungen im Gefängnis bauen. Gemeinhin wird darunter ein aufwendig zu Wohnzwecken umfunktionierter Lager- oder Industrieraum verstanden.

Der Bauherr gehe sehr behutsam mit der Substanz um, so Jeannette Mahlow. So würden zur Stadtseite hin alte Öffnungen aus vergangenen Jahrhunderten wieder erschlossen, um Licht in den Innenhof zu bringen. Im unteren Bereich seien Gewerberäume geplant. Nach letztem Stand werde wohl ein Weinhändler einziehen. Ein Durchgang solle das Grundstück mit dem Rundweg rund um die Albrechtsburg verbinden. Der Baustart für die heiße Phase sei für den Oktober terminiert.

Die konkrete Zukunftsperspektive ist Teil einer mehrere unabhängige Vorhaben umfassenden neuen Bauphase auf dem Domplatz. SZ-Informationen zufolge existieren konkrete Pläne, den Besuch des Domes durch einen neuen Eingangsbereich nochmals deutlich attraktiver zu gestalten. Seitdem die Albrechtsburg mit gläsernem Entrée, großzügigem Foyer und Café vorgelegt hat, fällt der Dom mit seiner sehr traditionellen Eingangsversion etwas ab.

Der Freistaat wiederum möchte den Domplatz künftig behindertenfreundlich gestalten. Die Burg selbst ist dies bereits. Der Weg dorthin wird allerdings durch das runde Wildpflaster mit seinen breiten Fugen stark erschwert. Ein erstes Konzept sieht vor, Granitplatten entlang der Gebäude an der Südseite des Domplatzes zu verlegen. Zweitens soll das Pflaster auf Strecken geglättet werden, welche nicht an den Gebäuden entlang geführt werden können.

Sollte all dies Wirklichkeit werden, bliebe als letztes großes Sorgenkind das Kornhaus. Dessen italienischen Besitzer möchten gern bis zu fünf Millionen Euro für die Immobilie einnehmen. Gekauft hatten sie das attraktive Denkmal für ein Zehntel des Preises.

