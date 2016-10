Kolumne: Sächsich betrachtet Wohlstand für alle Wer tut am meisten für die Wirtschaft? CDU und SPD liefern sich einen Wettstreit.

© Symbolfoto: dpa

MIT einem vielversprechenden Rückgriff auf die Wirtschaftswunderzeit will Sachsens CDU punkten. Ihr Parteitag am kommenden Wochenende steht unter dem Motto: „Wohlstand für alle“. Richtig, so heißt auch das Buch des westdeutschen Wirtschaftsministers Ludwig Erhard von 1957. Erhard, das war der mit der dicken Zigarre, der sagte, dass nur eine freie Wirtschaft mit wenig staatlichen Eingriffen Wohlstand schafft. Der Sachsen-CDU geht es nun darum, dass auch Selbstständige weniger gegängelt werden. Alles richtig, alles aber auch schon mal irgendwie gehört. Spannend ist, ob sich demnächst die Parteispitze mit Zigarre ablichten lässt? Ach ja, die Linke forderte mal Luxus für alle. Klingt sexyer, aber eben auch weniger real.

APROPOS Wirtschaft. Die CDU trifft sich am Sonnabend zum Wirtschaftsparteitag. Schon am Dienstag vorher will Wirtschaftsminister Martin Dulig bei einer Konferenz die Frage beantworten: „Wo steht Sachsen bei Wirtschaft, Arbeit und Verkehr?“ Zufall? Ach nöööö. Die CDU verbirgt ihre Irritation und freut sich, dass ihre Anliegen gehört werden. Denn das Wirtschaftsministerium ist – aus Unionssicht jedenfalls – leider, leider in SPD-Hand. Will man sich da gegenseitig die Show stehlen?

AUS Amerika kommt der Quatsch mit den Horrorclowns. Sichtungen werden seit dieser Woche auch aus Sachsen gemeldet. Das Landeskriminalamt rät dazu, sich nicht provozieren zu lassen. Man soll dem verhinderten Spaßmacher sagen: Hau ab. Und wem der Clown blöd kommt, darf sich sogar wehren, Notwehrrecht heißt das. Für Kinder ist das alles irgendwie nix …

zur Startseite