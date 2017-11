Wohin des Weges? Wer derzeit von Großopitz nach Tharandt fährt, rollt ins Niemandsland. Das Ortsschild wurde geklaut – als Souvenir?

Wo Tharandt stehen müsste, steht nichts. Das Schild fehlt. © V. Schulenburg

Wo ist der Inhalt geblieben? Diese Frage dürften sich momentan nicht nur viele Autofahrer beim Anblick des Ortseingangsschildes stellen, die zwischen Großopitz und Tharandt verkehren. Denn wer von Freital-Weißig kommend in Richtung Tharandt will, rollt unmittelbar vor der Stadtgrenze ins Niemandsland.

Auch im Tharandter Rathaus ist man ratlos, wo das Ortseingangsschild der Forststadt geblieben ist. „Es wurde wohl gestohlen“, vermutet Tharandts Stadtsprecher Alexander Jäkel. Seitens der Verwaltung sei es jedenfalls nicht abmontiert worden. Womöglich habe sich jemand ein Souvenir zulegen wollen. Gänzlich abwegig wäre das nicht. Das Ortseingangsschild zwischen Tharandt und dem Ortsteil Großopitz fehlt nicht zum ersten Mal. Insgesamt drei Mal sei das Schild binnen weniger Jahre an besagter Stelle aus dem Rahmen entfernt worden.

Ist der Bedarf an Andenken aus der Forststadt so groß? „Möglich“, sagt Alexander Jäkel. Einen Souvenirshop hat die Stadt nämlich nicht. Wer allerdings die Augen in Tharandter Läden offen hält, der findet auch entsprechende Andenken, zum Beispiel in der Buchhandlung Findus oder im Forstgarten-Shop. „Straßenschilder haben wir allerdings nicht im Portfolio“, resümiert Jäkel. Vielleicht findet sich ja noch ein Unternehmen, das dies übernimmt.

Fakt ist: Die Stadt muss ein neues Ortsschild bestellen. Kostenpunkt: 148 Euro. Wann der leere Rahmen wieder mit Tharandt gefüllt werden kann, ist noch unklar. Da die Bestellung eines einzelnen Schildes kostspielig ist, wird das fehlende Exemplar erst mit der nächsten Sammelbestellung für Schilder in die Forststadt geliefert.

