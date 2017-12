Wohin an den Feiertagen?

Adventskonzert im DDV-Stadion Zu seinem dritten Adventskonzert am Freitag im DDV-Stadion hat sich der Dresdner Kreuzchor prominente Künstler eingeladen. Zwar sagte Stargeiger David Garrett ab, doch zu Gast sind die vielfach preisgekrönte Jazzdiva Jocelyn B. Smith aus New York und die österreichische Sopranistin Elisabeth Breuer. Schauspieler Samuel Koch liest die Weihnachtsgeschichte und Schauspielerin Franziska Troegner führt durch den Abend. Die 108 Kruzianer werden von einer großen Band begleitet. 250 Herrnhuter Sterne zaubern mit ihrem warmen Licht eine festliche Atmosphäre im Stadionrund. Außerdem singt der Kreuzchor gemeinsam mit dem Publikum beliebte Weihnachtslieder. Fr. ab 15.30 Uhr Einlass, DDV-Stadion, Lennéstraße; Restkarten an der Abendkasse erhältlich

Innehalten im Trubel Am Sonnabend wird es in der Dresdner Innenstadt noch einmal richtig voll. Nicht nur, weil dies der letzte Tag für Schnäppchen-Jäger und Last-Minute-Geschenke-Sucher ist. Sondern auch weil es vor der Frauenkirche rekordverdächtig zugeht. Zum 25. Mal findet dort die weihnachtliche Vesper statt. Laut den Organisatoren handelt es sich dabei um den größten regelmäßigen Open-Air-Gottesdienst in Deutschland. Über 456000 Besucher ließen sich seit 1993 diesen Auftakt der Weihnachtsfeiertage nicht entgehen. Dabei treten regelmäßig Chöre, Solisten sowie das Blechbläserensemble von Ludwig Güttler auf, der auch die musikalische Leitung innehat. Landesbischof Carsten Rentzing, Superintendent Christian Behr und die beiden Frauenkirchenpfarrer stehen auf der Bühne. Auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert sowie Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer sind als Gäste geladen. Vesper vor der Frauenkirche, 17 Uhr, Neumarkt, Liveübertragung im MDR Fernsehen

Landung des bärtigen Mannes Der Weihnachtsmann landet am Sonntag in einem Flugzeug der Christmas Air auf dem Flughafen. Kinder und Eltern können ihm ab 10Uhr zuwinken. Mit Spiel und Spaß, Liedern, Gedichten und kleinen Geschenken geht auf der Aussichtsplattform im Terminal weiter. Der Besuch des Kinderprogramms ist nur mit kostenloser Eintrittskarte möglich. Diese sind vorab an der Flughafen-Information erhältlich. So., 10 Uhr, Flughafen Dresden

Zwischen den Gospeljahren Dass es auf der anderen Seite des Atlantiks in Sachen geistlicher Musik wesentlich temperamentvoller zugehen kann, das weiß jeder, der zwischen den Jahren mal ein Gospelkonzert erlebt hat. Da wird

euphorisch geklatscht, mit den Füßen getrampelt und im Takt und stehend eifrig mitgesungen und -geschwungen. Nach Dresden und Umgebung reisen sie stets in größerer Zahl an, die meist afroamerikanischen Gesangsvirtuosen, von denen man glaubt, sie hätten Melodie und Rhythmus erfunden. Im Repertoire nahezu aller Konzerte finden sich die größten Hits der Gospelgeschichte, namentlich „O Happy Day“ oder auch artverwandte geistliche Gassenhauer, wie „Go Down Moses“ oder „When The Saints Go Marching In“. Hier eine Konzertauswahl: The Gospel Passengers – letztes Konzert auf dem Striezelmarkt, 22.12., 20 Uhr, Striezelmarkt, Dresden und: The Original USA, Gospel Singers & Band, 28.12., 16 & 20 Uhr, Lukaskirche, Dresden

Klassischer Grenzübertritt Breakin’ Mozart ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Grenzbäume zwischen klassischer Musik und ehemaligen Subkulturen längst gefallen sind. Regisseur Christoph Hagel und das Ensemble DDC – die „Dancefloor Destruction Crew“– bewegen sich dort, wo sich vor 20 Jahren wohl noch niemand hingetraut hätte. Die Breakdance-Crew sucht Kontakt zu traditionellen Künsten, sei es nun klassische Musik oder europäischer Tanz. Der ironisch aufgeladene Charme ihrer Tanz-Shows brachte ihr zahlreiche Preise, sogar den Weltmeistertitel im Breakdance, ein. Und Echo-Preisträger Christoph Hagel begeistert als Regisseur sein Publikum seit fast 20 Jahren mit Operninszenierungen an den ungewöhnlichsten Orten Berlins, etwa dem E-Werk oder dem damals noch nicht fertiggestellten U-Bahnhof „Bundestag“. Nun erklingen wummernde Technobeats zu einer besonderen Mozart-Bearbeitung – selbst die Königin der Nacht aus der „Zauberflöte“ wird mit Breakdance angereichert. Breakin’ Mozart, 27.12., 20 Uhr, Kulturpalast, DD; Karten ab 49 Euro unter Tel. 0351 4864 2002

Eigenwillige, aber poetische Bilder Bewegung. Ortswechsel. Irgendwo ankommen. Schutzraum. Ein Nest bauen. Weiterreisen. Migration. Mitleid. Erneuerung. Veränderung. Leben. All diese Themen sind in der aktuellen Situation der Globalisierung, die Menschen längst nicht nur in Europa eng und unweigerlich, sondern weltweit zusammenführt, so aktuell wie nie. Und sie rufen Fragen hervor. Das russischstämmige Tanztheater-Ensemble Derevo beschäftigt sich in seiner neuen Inszenierung „Der Strom“ damit und schöpft dabei laut Ankündigung „aus der eigenen Biografie seiner Protagonisten als Wandler zwischen Ost und West und als Brücke zwischen Petersburg und Dresden. Durch die Poesie visueller Bilder, im Ausdruck von Tanz und Bewegung.“ Im Gegensatz zum klassischen Ballett ist der eigenwillige Ausdruckstanz in den Aufführungen von Derevo nicht selten geprägt von Clownerie, Pantomime, Improvisation, Anarchie und Chaos. Das Tanztheater Derevo zeigt „Der Strom“, 26. bis 28. Dezember, 20 Uhr, Festspielhaus Hellerau, DD

Zwischen den Jahren Aller guten Dinge sind zwölf. Zumindest im Falle der Raunächte, die man im Erzgebirge auch Innernächte nennt. Damit bezeichnet man jene Phase zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar, um die sich einige Legenden ranken. So sollen die zwölf Tage nicht nur das Wetter der nächsten zwölf Monate vorhersagen. Nach altem europäischen Brauchtum sind zudem die finsteren Mächte an diesen Tagen sehr aktiv. Wäsche aufhängen sollte man etwa vermeiden. Odin oder Frau Holle könnten ein Wäschestück mitnehmen und daraus ein Leichentuch für den Besitzer machen. Vor allem für die Germanen waren die Raunächte eine heilige Zeit. Arbeiten verbot sich. Zu den Ritualen gehört auch das ausgiebige Räuchern im eigenen Heim, um Hab und Gut zu beschützen und Dämonen zu vertreiben. In Dresden werden die Raunächte jedes Jahr im Stallhof mit einem Markt gefeiert. Raunächte, 27. bis 30.12. & 2. bis 6.1., ab 11 Uhr, Stallhof Dresden, bis 30. Dezember 3 Euro, Kinder 2 Euro; ab 2. Januar frei

Gospelnight in der Kirche Zum 20. Mal in Folge lädt der Dresdner Gospelchor in die Christuskirche ein, Heiligabend einmal auf eine ganz besondere Art zu erleben. Unter dem Thema „Celebrate!“ wird Weihnachten und die Geburt Jesus gefeiert, aber auch das Jubiläum ist ein Grund, kräftig zu feiern. In dem rund anderthalb-stündigen Programm kann sich das Publikum auf ein Best Of aus 20 Jahren Gospelnight freuen. So. 23Uhr, Christuskirche Strehlen

Zeitreise gen Weihnachten Eine ganze Jukebox mit den größten Hits der Hexen- und Ritterepoche könnte sie füllen, die Potsdamer Mittelalter-Rockband Subway To Sally. Spätestens seit dem Sieg beim Bundesvision Song Contest 2008 und ihrem Song „Auf Kiel“ ist die Band bekannt. Ihr eigenes Jahresend-Festival, die Eisheiligen Nächte, gehen bereits in die neunte Runde. Ob Schalmei, Barock-Oboe, Drehleier oder eine achtsaitige Renaissance-Laute, die Männer verstehen ihr Kunsthandwerk, bauen hölzerne Exotika teilweise selbst nach. Für 2017 haben sich Sänger und Leitwolf Eric Fish und die Band ganz besondere Gäste verpflichtet. Subway To Sally‘s Eisheilige Nacht, mit den Gästen Mono Inc., Hauptmann Feuerschwanz & Mr. Hurley & Die Pulveraffen, 23.12., 19 Uhr, Alter Schlachthof, DD

Jenseits von Gütersloh Inzwischen wohnen sie sogar inmitten ihrer Sehnsucht. Auf den amerikanischen Highways haben sie letztlich zu sich selbst und einem gut unterlegten Leben gefunden. Dem Sänger und Gitarristen Fynn Grabke und dem Schlagzeuger Philipp Mirtschnik weht dabei des Öfteren eine Brise Wüstenwind durchs Haupthaar. Wie im „Bilderbuch“, so würde die Band Picturebooks auf Deutsch heißen, und so muss das Ganze den Musikern aus Gütersloh auch vorkommen. Und das nicht nur in Sachen Musik. Mit ihrem dritten Album „Imaginary House“ 2014 kam der Durchbruch. Seither erfreuen sich die zwei vor allem in den USA großer Beliebtheit. Sie tourten inzwischen u.a. mit den auch durch den Anschlag von Paris bekannten Eagles Of Death Metal sowie Kadavar. Im März ist ihr neues Album „Home Is A Heartache“ erschienen. The Picturebooks, 22.12., 21 Uhr, in der Scheune (DD), 15,65 Euro

Frauenkirche und Moritzburger Schloss aus Eis bestaunen Eiskalte Kunst erwärmt in der Zeitenströmung an der Königsbrücker Straßen die Herzen. Aus Eis- und Schneemassen haben 25 internationale Künstler zwei Wochen lang Figuren und Gebäude gesägt, gefräst, gehauen und gefeilt, darunter die Frauenkirche und das Moritzburger Aschenbrödel-Schloss. Die Ausstellung kann täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Erwachsene zahlen 13,50 Euro; Kinder 9,50 Euro. Es gibt auch Familientickets.

In Dresdens Bädern ins warme Wasser springen Um sich aufzuwärmen, ist die neue Saunenlandschaft im Georg-Arnhold-Bad genau das Richtige. In fünf Themen-Saunen kann bei unterschiedlichen Temperaturen geschwitzt werden. Wer es erfrischender mag, springt einfach ins kühle Nass der Schwimmhalle. Mit Sauna müssen Erwachsene zwischen 16 und 20 Euro investieren, der Eintritt zur Schwimmhalle kostet zwischen 4 und 10 Euro. Neben dem Georg-Arnhold-Bad haben auch die Bäder am Freiberger Platz, in Bühlau, Prohlis und Klotzsche sowie das Nordbad in der Neustadt und das Elbamare in Gorbitz geöffnet. Die Öffnungszeiten stehen online.

Rivalisierende Nonnen zur Dinnershow beobachten Einen gewitzten Abend mit geistlichem Anspruch und weltlichen Nöten verspricht das Dresdner Restaurant-Theater „Merlins Wunderland“ am kommenden Freitag. In „Klosterfrauen küssen heiß“ erfahren die Gäste, dass auch Nonnen das ein oder andere Geldproblem plagt. Das Dinner plus Show gibt es ab 55 Euro pro Person. Reservierung unter 4219999.

Über den mittelalterlichen Jahrmarkt im Stallhof bummeln Wer auch nach dem Fest vom Glühwein noch nicht genug hat, für den gibt es in Dresden nur ein Ziel: den Stallhof. Denn vom 27. bis 30. Dezember sowie vom 2. bis 6. Januar werden dort die „Rauhnächte“ gefeiert. Der mittelalterliche Jahrmarkt ist im Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr, im Januar bis 19 Uhr geöffnet. Besucher können mit Wahrsagern einen Blick in die Zukunft werfen, den fleißigen Handwerkern zusehen oder einen Imbiss nehmen. Auf der Bühne treten regelmäßig Musiker, Gaukler oder Feuerspucker auf. Eintritt muss nur im Januar gezahlt werden – für Erwachsene drei, für Kinder zwei Euro.

Zu Gast bei der lustigen Witwe in der Staatsoperette Hanna und Graf Danilo wären gern zusammen, doch es ist ihnen verboten zu heiraten. Stattdessen nimmt sich das Mädchen aus einfachem Hause einen anderen Mann – der bald darauf stirbt. Finden Hanna und der Graf doch noch zusammen? Die Staatsoperette zeigt den Klassiker von 1905 in einer neuen szenischen Fassung. Karten für die Vorstellungen am Donnerstag und Freitag, jeweils 19.30 Uhr, und am Sonntag um 15 Uhr gibt es ab elf Euro an der Theaterkasse im Kraftwerk Mitte oder auf der Internetseite der Operette.

Alles über Menschen und Haustiere im Hygienemuseum erfahren Für viele sind sie der beste Freund, für andere Familienersatz – das Deutsche Hygienemuseum widmet den Haustieren seit Kurzem eine ganze Sonderausstellung. Auf einem abwechslungsreichen Parcours werden nicht nur zahlreiche faszinierende und seltene Tierpräparate präsentiert, sondern auch historische Dokumente, Objekte und Kunstwerke. „Tierisch beste Freunde“ ist auch zwischen Weihnachten und Silvester zu sehen. Dienstags bis Sonntags zwischen 10 und 18 Uhr ist das Museum geöffnet. Der letzte Einlass ist um 17.30 Uhr. Für einen Eintrittspreis von acht Euro kann nicht nur die Sonderausstellung angesehen werden. Inbegriffen ist auch die Dauerausstellung rund um das Abenteuer Mensch sowie der Zugang zum Kindermuseum. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kommen kostenlos ins Museum auf dem Lingnerplatz.

Im Albertinum in die Welt des Expressionismus eintauchen Für Deutschland ist der Expressionist Carl Lohse eine Entdeckung, in Sachsen gibt der in Bischofswerda gestorbene Künstler ein Heimspiel. Die Ausstellung im Albertinum ist an und nach den Weihnachtsfeiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen zehn Euro Eintritt, Kinder nichts. Lohses erste große Ausstellung in Dresden im April 1921 nahm die Presse begeistert auf, er aber verkaufte rein gar nichts.