Wohin am Wochenende?

Sex im Museum Es ist eine besondere Ausstellung, die noch bis Monatsende im Japanischen Palais zu sehen ist. Denn wo sonst werden die Besucher mit Tieren beim Sex begrüßt. Doch genau darum dreht sich die Ausstellung „Sex und Evolution“, die die Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden in Kooperation mit dem LWL-Museum für Naturkunde Münster erstellt haben. Auf knapp 400 Quadratmetern sind mehr als 200 Exponate zu sehen, die sich der sexuellen Fortpflanzung im Tier- und Pflanzenreich widmen. Dabei wird gezeigt, warum sich Sex in der Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde durchgesetzt hat, obwohl das Prozedere von Brautwerbung, Geschlechtsakt und Aufzucht aufwendig und zeitraubend ist. Denn es gibt ja auch noch die Vermehrung durch Teilung oder Ableger. Welchen Aufwand manche Tiere betreiben, um dem anderen Geschlecht zu zeigen, sie seien der schönste und genetisch beste Partner, wird in der Ausstellung anhand vieler Beispiele veranschaulicht. Auch das Thema Homosexualität hat in der Ausstellung seinen Platz. Diese kommt im Tierreich nämlich mindestens genauso oft vor wie beim Menschen. Sex und Evolution, Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Japanisches Palais, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Eintritt: 4 Euro, 2 Euro ermäßigt.

Visionen im Dreiklang Schicksalhafte Begegnungen sind eher selten. Doch bei Matthias Hübner und Malte Vief ist es passiert. Zur Ähnlichkeit ihrer Vornamen kommt die gemeinsame norddeutsche Herkunft und der Musikgeschmack. „Ich suchte schon seit Langem einen fähigen Gitarristen, keinen Punker oder Schrammelmusiker“, sagt Cellist Matthias Hübner, der ursprünglich aus Rostock stammt. Ebenso wie der gebürtige Bremer Malte Vief hat er in Dresden Musik studiert. Für Malte Vief war es allerdings bereits die zweite Station nach Hamburg, wo er klassische Gitarre studierte. „Beim Weltmusikstudium in Dresden muss man sich nicht auf Jazz oder Klassik spezialisieren. Das hat mir musikalisch sehr geholfen“, sagt er. Die Schnittstelle der beiden heißt Rockmusik. Seit Jahren verbinden die beiden – oder auch aktuell als Trio mit Jochen Roß an der Mandoline – offensichtlich Unvereinbares: nämlich Heavy Metal und Klassik, und nennen es „HeavyClassic“. „Das ist formal stilistisch konzertante Musik mit Einflüssen wie rockartigen und folkloristischen Klängen“, sagt Vief. „Das kommt davon, wenn man klassische Gitarre lernt und eigentlich andere Musik hört. Klassische Musik hat eine ganz besondere Tiefe, die es zwar auch in der Rockmusik gibt, aber eher selten ist. Das miteinander zu verbinden, hat mich fasziniert.“ Offenbar dauert die Faszination noch immer an – Malte Viefs Konzertkalender ist bis 2020 gefüllt. Das neue Album „Kammer“ ist in sieben Jahren entstandene Musik, die diese Symbiose in andächtiger Kirchenatmosphäre nun auf die Spitze treibt. Malte Vief – „Chamber“ / CD-Release-Konzert: 9. März, 20 Uhr, Dreikönigskirche, Dresden. Tickets ab 15,40, erm. 11 Euro. www.heavyclassic.de

Familiensonntag im Kraftwerk Der kommende Familiensonntag im Theater Junge Generation im Kraftwerk Mitte steht ganz im Zeichen des gemeinsamen Geschichtenerzählens für Hörende und Nichthörende. Unter der Überschrift „Vom Keller bis zum Dachboden: Nachbarschaftsgeschichten“ werden in Zusammenarbeit mit den Städtischen Bibliotheken und „vigevo – Das Netzwerk für Gebärdensprachleistungen“ sowie „Scouts – Gebärdensprache für alle“ gibt es Angebote gemeinsam für Hörende und Nicht-Hörende. Außerdem wird das Foyer des Theaters mit Geschichten aus der und über die Nachbarschaft bevölkert. In jedem Winkel werden Geschichten vorgelesen, in Gebärdensprache erzählt oder im Bilderbuchkino gezeigt. Bei Familienführungen für alle ab 6 Jahren kann man einen Blick hinter die Kulissen des Theaters werfen (11 Uhr mit GebärdendolmetscherIn und 13 Uhr). So. 10 bis 14 Uhr, Familiensonntag im Theater Junge Generation, Kraftwerk Mitte; Eintritt frei

Gespür für Licht und Helligkeit Der Maler Bernhard Kretzschmar, der 1889 in Döbeln geboren wurde und zu den markantesten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts in Dresden gehört, meldete sich 1914 bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges umgehend freiwillig, wurde aber ausgemustert und diente dann noch von 1917 bis 1918 als Sanitätssoldat in Bautzen. Kann sein, dass er anfangs betrübt war, aber im Gegensatz zu anderen Künstlern wie August Macke und Franz Marc überlebte Kretzschmar und konnte der Nachwelt ein großes malerisches und grafisches Erbe hinterlassen, auch wenn bei der Bombardierung Dresdens 1945 viele seiner Werke zerstört wurden. Etliche Werke sind nun in der Ausstellung „Deutung des Daseins. Bernhard Kretzschmar“ in der Städtischen Galerie Dresden zu sehen. Der Künstler prägte die Kunst des Nachexpressionismus ebenso, wie er der Malerei der Neuen Sachlichkeit eine koloristische Seite gab. So entwickelte er den Dresdner Kolorismus, Licht und Helligkeit spielen eine wichtige Rolle. Vor allem in den 1920er-Jahren interessieren Kretzschmar die gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse. Die Ausstellung nimmt das künstlerische Schaffen Kretzschmars von seinen Anfängen bis in die späte Zeit um 1970 in den Blick. „Deutung des Daseins. Bernhard Kretzschmar“: noch bis 13. Mai 2018, Städtische Galerie Dresden, Tickets 5 Euro, ermäßigt 4 Euro, www.galerie-dresden.de

Blick auf die Gesellschaft Der Brasilianer Bruno Beltrão gehört zu den Shootingstars der zeitgenössischen Tanzszene. Er verwebt die Bewegungen und Haltungen von Street-, Breakdance und Hip-Hop mit Prinzipien des zeitgenössischen Tanzes und schafft so intensive Choreografien, die durch ihre körperliche Präsenz und Virtuosität Zuschauer weltweit in den Bann ziehen. In der Zeitschrift „tanz“ war mal zu lesen: „Beltrão würfelt Stile, Bewegungen und kinetische Muster durcheinander, er vermischt, verdichtet und rekombiniert Schritte wie alchemistische Substanzen. Er zerlegt das abgekupferte Material, versieht es mit anderen Verbindungsscharnieren, schraubt es neu zusammen und reichert das Ergebnis mit allerlei Extravaganzen an. Auch in seinem aktuellen Stück „Inoah“ mischt er Hip-Hop mit Kampfkunstelementen und zeitgenössischem Tanz und verhandelt die unauflösbaren Widersprüche, die aktuell nicht nur die brasilianische Gesellschaft prägen. Der Titel bezieht sich auf die brasilianische Stadt Inoah, in der die Künstlergruppe einen neuen Produktionsort gefunden hat. In Hellerau zeigte er bereits das Stück „Crackz“. „Inoah“, 10. & 11.3., 20 Uhr, Festspielhaus Hellerau

Das nimmt Form an Ein Besuch der Töpferei von Ines Kellner in Scharfenberg ließe sich mit einem Ausflug in den linkselbischen Tälern verbinden, Mario Howards harmonische Glasur- und Formkompositionen mit einem Spaziergang am Dippelsdorfer Teich. Zum „Tag der offenen Töpferei“ – eigentlich ist ja das ganze Wochenende gemeint – öffnen die Keramiker deutschlandweit ihre Werkstätten und zeigen, was aus einem Klumpen Ton oder Porzellanmasse alles entstehen kann. In Dresden ist Susanne Engelhardt in ihrem Atelier in der Geh8 wieder mit dabei, bekannt für ihre Väschen, die ihrem Inhalt per Stempeldruck „Blüh!“ gebieten. Konstanze Kollar im Industriegelände lässt auch Kinder an die Töpferscheibe. In der Kümmelschänke zeigt Ulrike Schaufuß, was den Raku-Brandt ausmacht und lädt ebenfalls zum Probedrehen. Auch die Töpferei Frommhold in Königsbrück, von der sich in unzähligen Haushalten eine Schüssel oder ein Kaffeepott im typischen Schwammdekor oder mit Bunzlauer Punkten und Streublümchen findet, bietet den Besuchern mehr als bloßes Geschirr-Gucken: Kinder können fleißig basteln, und bei den Führungen werden die typischen sächsischen Dekore erläutert. Nebelschütz ist zwar ein ganzes Stück entfernt, dafür gibt’s im dortigen Töpferhof neben sorbischer Küche auch Erläuterungen zum Lehmbau und sogar die ersten sorbischen Ostereier der Saison – auch zum Selbstbemalen! Tag der offenen Töpferei: 10. und 11. März, 10-18 Uhr in zahlreichen Werkstätten in Dresden und Umgebung. Eintritt frei. www.tag-der-offenen-toepferei.de

Rock voraus Tragisch, emotional, ironisch sowie selbst- & gesellschaftskritisch gestalten sich die Texte der Düsseldorfer Rockband Massendefekt. Deutsche Texte, Punk- und Pop-Einflüsse, aber immer mit dem größtmöglichen Abstand zu Deutschrockklischees und übermäßiger Gefühlsduselei – das wird versprochen. 2016 spielte Massendefekt als Vorband der australischen Rocklegende AC/DC in Düsseldorf. Na, wenn das mal keine gute Schule für die eigenen Konzerte war. Massendefekt, 10.3., 20 Uhr, Puschkin Club, DD; Karten für 22,70 Euro

Benefizkonzert mit „Stilbruch“ Der Sonnenstrahl e.V. veranstaltet am Freitag in der Kreuzkirche sein Benefizkonzert zugunsten krebskranker Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien. Das Konzert wird bestritten durch das Junge Kammerorchester Dresden, den Philharmonischen Kinderchor, den Mädchenchor „Cantemus“ (Hoyerswerda) und den Knabenchor Dresden. Außerdem ist die Dresdner Band Stilbruch mit dabei. Fr. 19Uhr Kreuzkirche; Tickets: 14/17 Euro