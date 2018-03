Wohin am Wochenende?

Hoyerswerda Zeitreise per Film in die 20er Zum Filmball lädt die KulturFabrik am Samstag ein. Im Jahr 1924 feierte die Mitglieder der „Privilegierten Schützen Gilde“ von Hoyerswerda aufgrund einer falschen Annahme das „Heimatfest zum 1000-jährigen Ortsjubiläum“. Mit Festumzug, Festschrift, Volksfest und Festgottesdienst. Die KuFa greift das etwas skurrile Ereignis auf und lässt es wieder auf erleben zu einer Zeitreise in die 20er-Jahre: „Zurück in die Zukunft“. Als musikalische Gäste begleiten unter anderem die Feiernden die Bigband Dresden und das schräge Musik-Ensemble The Busquitos aus den Niederlanden durch den Abend. Angemessene Garderobe der 20er-Jahre wird vorausgesetzt. Sa., 21 Uhr, Bürgerzentrum Braugasse 1. Tickets kosten 27 Euro sowie 22 Euro (Schüler, Studenten)

Hoyerswerda Musikalisches zum Frauentag Aus Anlass des bevorstehenden Frauentages gastiert am Sonntag Hans Jürgen Beyer in Hoyerswerda. Als ehemaliger Thomaner zeigt er im Zoorestaurant „Sambesi“ sein sängerisches Talent. Es sind sowohl seine Erfolgstitel, internationale Welthits, Klassiker wie „Katinka“, „Ave Maria“ und „Granada“ als auch Musical-Melodien dabei. Hans Jürgen Beyer interpretiert seine Lieder mit Gefühl und Ausdruckskraft. So., 18 Uhr, Einlass ab 17.30 neben der Zookasse, Eintritt 20,00 Euro, Karten unter 03571 6057810

Hoyerswerda Harte Kerle beim Wrestling Eine Wrestling-Show ist am Samstag im Bowling-Center im Hoyerswerdaer WK X (Käthe-Kollwitz-Straße 1) zu erleben. Angekündigt sind harte Kerle, spektakulär-atemberaubende Aktionen, ausgefeilte Techniken und spannende Kämpfe. Neben europäischen Top-Stars sind auch sechs Wrestler aus den USA bei der Westside-Xtreme-Wrestling-Serie dabei. Sa., 3. März, 19 Uhr., Einlass ab 18 Uhr

Hoyerswerda Schneekönigin als Musical Die faszinierende Geschichte der Schneekönigin nach dem Märchen von Hans Christian Andersen wird am Samstag als Pop-Musical in der Lausitzhalle gezeigt. In der Inszenierung des Familienprogramms wirken Schauspieler, Sänger und Tänzer renommierter Musicalschulen von Hamburg bis Wien mit. Karten gibt es ab 18,50 Euro für Kinder und ab 24 Euro für alle über 14 Jahre. Sa., 15 Uhr, Lausitzhalle

Senftenberg Theater über Europa Am Samstag feiert ein brisantes und aktuelles Stück Premiere an der neuen Bühne Senftenberg: „europa verteidigen“ von Konstantin Küspert. Er vereint drei Erzählstränge: Mythologie, Monologe von Zeitgenossen im Hier und Jetzt sowie geschichtliche Schlaglichter kriegerischer Auseinandersetzungen. Im Wechselspiel wird so ein gedanklicher Raum um die europäische Idee eröffnet, die Europa als Gemeinschaft auf den Prüfstand stellt. Sa., 19.30 Uhr. Karten im Besucherzentrum unter 03573 801 280

Cottbus Don Carlos im Staatstheater Erstmals in der Spielzeit zeigt das Staatstheater Cottbus Giuseppe Verdis Oper „Don Carlos“. Die Aufführung findet in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln statt. Die musikalische Leitung hat Evan Alexis Christ. Regie führte Martin Schüler. Mit dieser Musikschöpfung nach dem Drama von Friedrich Schiller steht ein Werk auf dem Programm, welches das Aufbegehren junger Menschen gegen autoritäre Machtanmaßung thematisiert. So., 16 Uhr, Großes Haus, Karten unter 0355 78242424

Lübbenau Ostereier im Spreewald Zur 19. Lübbenauer Ostereiermesse wird für am Samstag und Sonntag in das Spreewald-Museum geladen. Mit dabei sind Künstler aus dem Spreewald und der Niederlausitz, aus Sachsen, Brandenburg und Berlin. Von der farbenfrohen Wachsbossiertechnik über die klassische Wachsbatiktechnik bis zur eher seltenen Kratz-und Ätztechnik können die Gäste in Lübbenau alle klassischen Verziertechniken erleben. Für Kinder, die ihr eigenes Osterei bemalen möchten, gibt es am Wochenende eine Ostereierwerkstatt, in der nach Anleitung Eier mit farbigem Wachs verziert werden. Das Museum (Topfmarkt 12, 03222 Lübbenau) ist mit seinen Ausstellungen an beiden Tagen der Messe von 10 bis 18 Uhr geöffnet

Bad Muskau Austellung im Pückler-Park „Beyond the River – Künstlerinnen im Dialog mit dem Muskauer Park“ heißt eine Ausstellung, die am Samstag im Schloss Muskau eröffnet wird. Fünf zeitgenössische Künstlerinnen nähern sich mit ortsspezifischen, installativen Werken der deutsch-polnischen Grenzregion um Bad Muskau an, insbesondere dem als Unesco-Weltkulturerbe geschützten Fürst-Pückler-Park. Sie greifen die Neiße in ihrer Doppeldeutigkeit – als natürliches und gleichzeitig kultiviertes Stilmittel in der Landschaftskomposition und seit 1945 als deutsch-polnische Staatsgrenze – auf und lassen den Fluss zum Bindeglied zwischen Raum und Zeit werden. Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt des Albertinums, Staatliche Kunstsammlungen Dresden und der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“. Eröffnung: Sa., 14 Uhr, Neues Schloss Bad Muskau, Öffnungszeiten: 4. März bis 29. März, Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 16 Uhr, ab 30. März täglich von 10 bis 18 Uhr; Eintritt: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro

Görlitz Chansons im Apollo Der in Leipzig geborene, im Vogtland aufgewachsene Mittvierziger Johannes Kirchberg gastiert mit seinem Programm „Wie früher. Nur besser“. Die neuen Lieder des Chanson-Sängers zielen fröhlich in die Mitte des Lebens. Kirchbergs neue Melodien sind spätestens beim zweiten Hören so, als kennt man sie schon lange – präsentiert mit Charme und hintergründigem Witz. Fr., 19.30 Uhr, Apollo (Hospitalstraße 2), Eintritt 14 Euro

Görlitz „Safety 1st“ in der Galerie Neun Die Kunstgalerie „Neun Görlitz“ eröffnet am Sonnabend die Ausstellung „safety 1st“ – eine Rauminstallation mit Videoprojektion von Karoline Schneider aus Leipzig. Die anwesende Künstlerin zeigt einen imaginären Werkraum mit Sicherheitsmaßnahmen. Vom Feuerlöscher bis zum Fahrradhelm aus Keramik – Sicherheit ist oft nur das Gefühl, das uns Dinge geben … Sa., 18 Uhr, Neun Görlitz (Fischmarkt 9), Eintritt frei, Spenden erbeten

Görlitz Bolschoi-Balett im Kino Emotion, Eleganz und Tanz in Perfektion erleben Besucher bei den Aufführungen des Ballett-Ensembles des Moskauer Bolshoi in Liveübertragungen direkt aus Moskau. Am Sonntag gibt es „The Flames of Paris“, ein Ballett in vier Akten, uraufgeführt 1932, dessen Musik auf den Liedern der französischen Revolution, die Handlung auf einem Buch von Felix Gras basiert. So., 16 Uhr, Filmpalast (Jakobstraße 16), Eintritt 24,50 Euro

Niesky Kirchenchoräle ganz anders Die Band der Hochschule für Kirchenmusik Dresden spielt am Sonntag in der Christuskirche Choräle anders, als die meisten sie kennen, neu arrangiert und kreativ gestaltet. Bestehend vor allem aus Dozenten der Hochschule für Kirchenmusik, tritt die Band in verschiedenen Besetzungen auf. Zu hören gibt es bekannte Choräle in Swing-, Pop- oder Samba-Rhythmen. So.,19.30 Uhr, Christuskirche (Rothenburger Str. 14), Eintritt frei, Spenden erbeten

Niesky Tornado-Spiel zählt doppelt Am Sonnabend empfangen die Nieskyer Tornados erneut die Berlin Blues und haben nach de r Penalty-Niederlage vor zwei Wochen noch eine Rechnung offen. Besondere Brisanz erhält das Spiel dadurch, dass sich beide Vereine geeinigt haben, es gleichzeitig als Halbfinale in der Pokalrunde zu werten. Es kommt nach Hin- und Rückspiel das Team mit mehr Toren weiter. Sa., 18.30 Uhr, Eisstadion am Waldbad (Plittstraße 20), Eintritt 7 Euro

Markersdorf Flegel wirbeln durch die Luft Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass den Museumsleuten in Markersdorf die Idee kam, altes bäuerliches Handwerk für Gäste mit dem Flegeldrusch erlebbar zu machen. In Markersdorf selbst, in Fischbach, Kottmarsdorf, Ruppersdorf und in Krotoszyce (Kroitsch) fanden sie Mitstreiter. Am Sonntag werden sie wieder Stroh, Spreu und Körner trennen. So., 13 bis 16 Uhr, Dorfmuseum (Kirchstraße 2), Eintritt ab 1,50 Euro

Ebersbach-Neugersdorf Vortrag über Berlins Rohrpost Holger Happel und Jürgen Wedemeyer vom Verein „Berliner Unterwelten“ präsentieren in einem reich bebilderten Vortrag ein fast vergessenes Kapitel der Technik- und Kommunikationsgeschichte. Die Berliner Rohrpost – auch „kleine U-Bahn“ genannt – gehörte sicher zu den ungewöhnlichsten Netzwerken des Untergrundes in der deutschen Hauptstadt. Fr., 19 Uhr, Wild Ost Reisebüro Ebersbach (Hauptstraße 144), Eintritt 5 Euro

Zittau Premiere für „Der Konsul“ Spannend an Menottis 1950 uraufgeführter Oper „Der Konsul„ sind nicht zuletzt die Orts- und Zeitangabe des Komponisten, der auch das Textbuch selbst schrieb: „Irgendwo in Europa, Gegenwart“. Das Stück könnte heute auf dem deutschen Konsulat in Istanbul spielen und ist eine flammende Anklage gegen staatliche Willkür einerseits und starre Bürokratie. Sa., 19.30 Uhr, Theater, Großer Saal (Theaterring 12), Karten ab 16 Euro

Weißwasser Füchse im letzten Heimspiel Am Freitagabend treffen die Lausitzer Füchse im letzten Heimspiel der Hauptrunde auf Bad Nauheim. Ein Sieg, und die Füchse hätten am Sonntag vielleicht die Chance, doch noch die Play-offs zu erreichen. Aber das erste Heimspiel gegen Tabellensechsten ging am 3. Januar mit 0:7 verloren. Den Spieß wollen die Füchse um Jeff Hayes (Foto) diesmal umdrehen. Fr., 19.30 Uhr, Eisarena (Prof. Wagenfeld-Ring 6c), Eintritt ab 13 Euro

Großharthau Jolly Jumper im Kyffhäuser Das Hotel „Kyffhäuser“ in Großharthau lädt am Sonnabend zur großen Party ein. Jolly Jumper ist auf der Bühne im Saal zu erleben. Seit 2001 macht die Party- und Coverband lockeres Musizieren und trifft damit genau den Nerv der Zeit. Die Gäste sind eingeladen zum Tanzen, zum Mitsingen und zum Feiern. Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten zum Preis von 18,50 Euro unter 035954 5800

Bischofswerda Kabarett im Rathaussaal Mit seinem Programm zu Recht und Justiz „Erbschleicherei – eine heitere Rechtsberatung“ gastiert der Jurist und Kabarettist Lutz Teetzen am Sonnabend 16 Uhr im Rathaussaal Bischofswerda. Dabei geht es unter anderem um kuriose Nachlassfälle, die Erbschaften unserer Promis und die größten Irrtümer im Erbrecht. Im Vorverkauf kosten Tickets 14,30 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühr), an der Tageskasse 15 Euro

Kamenz Kindertobetag lockt wieder Der Handball Verein Haselbachtal veranstaltet am Sonntag den Kindertobetag in der Sporthalle am Flugplatz mit. Mit Riesenrutschen, Trampolinen, Kletterwänden, Hindernisbahnen, Rodeo-Bull-Riding, Maul-Rutschen, lustigen Fahrzeugen, Hüpfburgen, Kleinkinderspielplatz, Lokomotiven, einer Kletterstadt und noch vielem mehr sorgt die Eventagentur Böhm für beste Unterhaltung und Spaß. So. von 14 bis 18 Uhr

Kamenz Hauff & Henkler im Stadttheater Sie waren die Fernsehlieblinge der DDR und Dauergäste im „Kessel Buntes“. Jetzt gehen sie auf große Jubiläumstournee – die Schlagerstars Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler. Ihre Ohrwürmer „Keine Bange“, „Heut‘ ist wieder Vollmond“, „Das war ein Meisterschuss“ oder „Auf die Bäume ihr Affen“ haben sie am 3. März, 17 Uhr im Gepäck im Kamenzer Stadttheater. Karten erhältlich in der Kamenz-Info unter 03578 379205

Singwitz Folk-Rock im Kesselhaus Am Freitag gastieren im Kesselhaus Lager in Singwitz die Folk-Rocker Zervas & Pepper aus Wales samt Band. Die Musiker wollen ihren sonnigen Westcoast-Folk-Rock präsentieren und harmonietrunken musikalischen Träumereien der 1970er nachspüren. Fans von Crosby, Stills & Nash, Fleetwood Mac, Joni Mitchel und James Taylor werden voll auf ihr Kosten kommen. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr

Bautzen Lieder aus Südamerika Am Sonnabend findet um 19.30 Uhr das Gastspiel „Musica latina, musica del alma“ statt. Es ist Caminhos aktuelles Konzertprogramm. Klangvoll sind die Lieder, für die der Bandgründer und musikalische Leiter Alejandro Leon Pellegrin, verantwortlich zeichnet, allemal. Der deutsch – chilenische Sänger und Gitarrist mischt dabei eigene Kompositionen mit Liedern bekannter oder weniger bekannter südamerikanischer Künstler. Deutsch-Sorbisches-Volkstheater, Ortenburg 7/8