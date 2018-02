Wohin am Wochenende?

Großenhain Hommage an Manfred Krug Eine Hommage an Manfred Krug mit Tochter Fanny Krug, Uschi Brüning, Charles Brauer und der Manfred Krug Band gibt es am Samstag, 20 Uhr im Großenhainer Kulturschloss. Er und Uschi Brüning wollten nach dem Album „Auserwählt“ noch einmal durchstarten. Doch dann starb Manfred Krug unerwartet. Jetzt erinnern seine Tochter und Berufskollegen an einen liebenswerten Kollegen. Karten unter 03522 505555

Großenhain Wo ist das blaue Ypsilon? Der Traumzauberbaum und das blaue Ypsilon mit dem Reinhard Lakomy-Ensemble laden für Sonntag, 15Uhr ins Großenhainer Kulturschloss ein. Der Traumzauberbaum hat ein besonderes Traumblatt wachsen lassen – eins mit einem blauen Ypsilon darauf. Die beiden Waldgeister Moosmutzel und Waldwuffel kennen ja schon einige Buchstaben, aber ein Ypsilon? Was hat es damit auf sich? Karten unter 03522 505555

Riesa Gitarrenklänge live vom Balkon Zed Mitchell gastiert am 11. Februar, 19 Uhr, in der Musikreihe „Live vom Balkon“ in der Sachsenarena. Er besitzt die Fähigkeit, jede Saite einer Gitarre mit einer persönlichen Note zu spielen. Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Mitchell lässt sein Instrument mal rocken, dann virtuos klingen oder über melancholische Klanteppiche weben. Tickets gibt’s im SZ-Treffpunkt, Hauptstr. 56, oder in der Riesa-Information, Hauptstr. 61.

Meißen Operettengala im Theater „Fürstinnen, Gräfinnen – Chansonetten“ ist der Titel der Operettengala mit der Elbland Philharmonie Sachsen am Samstag, 19.30 Uhr im Theater. Zu hören sein werden bekannte Lieder u. a. aus „Die Csárdásfürstin“ oder „Die lustige Witwe“. Solisten Romy Petrick (Sopran/F.) und Johannes Dunz (Tenor) präsentieren die Melodien. Das Orchester spielt außerdem Polkas, Märsche und Walzer. Karten: 03521 415511

Radebeul/Coswig Lehrgang zum Rebschnitt Die Weinbaugemeinschaft Radebeul-Zitzschewig lädt am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr zum alljährlichen Rebschnitt-Lehrgang auf den Weinberg Am Talkenberger Hof in Coswig ein. Nach einem kurzen Vortrag zum richtigen Rebschnitt können die Besucher unter fachlicher Anleitung selbst einen Rebstock beschneiden. Dafür sollte jeder seine eigene Gartenschere mitbringen.

Radebeul Bühnenball an Landesbühnen Der Bühnenball „Ball d‘amour“ findet am Sonnabend ab 19.30 Uhr an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul statt. Im Programm unter dem Titel „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ erklingen Melodien von Franz Lehár und Carl Zeller. Außerdem ist der Pianist Peter Rösel zu Gast. Den Tanz eröffnet die Tanzschule Linhart mit einem Wiener Walzer. Karten: 110 (inkl. Drei-Gang-Menü), 75 oder 25 Euro Flaniercard, unter 0351 8954214

Radeburg Karnevalsumzug des RCC Unter dem Motto „Heiße Nächte in Rabu“ startet Sachsens größter Karnevalsumzug mit dem RCC am Sonntag in Radeburg. Los geht es 14Uhr am Bahnhof in Radeburg. Die über 1000 Aktiven präsentieren einen Umzug in circa 70Bildern. Eine Anreise ist ab Radebeul-Ost um 12.35 Uhr und die Rückfahrt ab 16.56, 17.32 oder 19 Uhr auch mit dem Traditionszug der Lößnitzgrundbahn möglich.

Döbeln Ein bäriges Vergnügen Brigitte Zimmermann aus Döbeln liebt Teddybären und Märchen. Im Stadtmuseum Döbeln zeigt sie in einer Sonderausstellung derzeit 61 verschiedene Märchenbilder. Große und kleine Teddyfreunde werden begeistert sein. Von Schneewittchen mit ihren Zwergen, die Prinzessin auf der Erbse oder der Rattenfänger von Hameln – alle Figuren wurden von ihr selbst genäht, eingekleidet und mit einem individuellen Charakter versehen. Am Sonnabend in der Zeit von 14 bis 17 Uhr erwartet das Stadtmuseum alle kleinen und auch großen Teddy- und Märchenfans in der Sonderausstellung „Teddybär im Märchenland“. An diesem Tag sind auch alle Besucher zur Schauvorführung mit Brigitte Zimmermann in die Bärenwerkstatt eingeladen. Zu sehen ist die Ausstellung im Stadtmuseum im Rathaus noch bis einschließlich 2. März. Sonnabend, 10. Februar, 14 bis 17 Uhr, Stadtmuseum mit Sonderausstellung und Bärenwerkstatt geöffnet.

Coswig Klavierrezital in Villa Teresa Am Sonnabend um 16Uhr ist die Beethoven-Kennerin Maria Mazo in der Villa Teresa in Coswig zu Gast. Sie wird mit Beethovens Sonate Nr. 23 f-Moll op. 57 „Appassionata“ konzertieren. Des Weiteren spielt sie Skrjabins Sonate Nr. 4 Fis-Dur op. 30 und die 3. Sonate f-Moll op. 5 von Johannes Brahms. Bereits fünfjährig begann sie mit dem Klavierspiel. Karten: 20, ermäßigt 18 Euro, unter 03523 700186, 22 Euro an der Tageskasse