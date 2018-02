Wohin am Wochenende?

Ein kaltes Vergnügen Klassisches Badewetter sieht anders aus. Doch trotz Temperaturen um dem Gefrierpunkt werden auch an diesem Sonntag wieder rund hundert Schwimmer in die Elbe steigen, um beim Faschingsschwimmen der DLRG eine Strecke von 400 oder 800 Metern zurückzulegen. Die Kürzere führt von der Carola- zur Augustusbrücke, die Längere beginnt schon an der Albertbrücke. Gerngesehen sind dabei lustige Verkleidungen, schließlich handelt es sich um ein Faschingsschwimmen. Die Teilnahme ist erst ab 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten möglich. Für die Sicherheit sorgen Rettungsschwimmer. Kurzentschlossene können sich noch am Sonntag am DLRG-Stand auf den Elbwiesen unterhalb der Augustusbrücke auf Neustädter Seite anmelden. Treffpunkt für alle Schwimmer ist dort um 10 Uhr. Das Startgeld beträgt fünf Euro und muss bei der Anmeldung beziehungsweise bei der Abholung der Startunterlagen gezahlt werden. (SZ/bb)

Kruzianer laden ein Der Kreuzchor lädt am Sonnabend interessierte junge Sänger zu einem Nachwuchstag ins Kreuzgymnasium ein. Dort besteht die Möglichkeit, Proben mitzuerleben, Räume zu besichtigen, in denen die Kruzianer tagtäglich lernen, probieren und arbeiten. Dabei kann man Fragen zur Grundschulausbildung, zur Unterbringung im Internat, zum musikalischen Unterricht und zur Probenarbeit stellen. Sa., 13–16Uhr, Kreuzgymnasium, Ermelstr. 1

Gospelklänge zum Jubiläum Die New York Gospel Stars sind auf großer 10-jährigen Jubiläumstournee. Mit ihrer unverwechselbaren Präsenz und ihrer Stimmgewalt begeisterte die Gospel-Formation in den letzten Jahren hunderttausende Zuhörer. Am Sonnabend sind sie in der Annenkirche zu Gast. Im Gepäck haben sie wieder eine Mischung aus klassischem Gospel, Jazz, Soul und R´n´B. Sa., 20Uhr, Annenkirche, Annenstraße; Tickets an der Abendkasse: 30 Euro

Rhönrad und Artistik Unter dem Motto „Weltoffener Sport“ präsentieren junge Sportlerinnen und Sportler des StadtSportBundes Dresden e.V. am Sonntag ihre Sport-Show. Den Zuschauern wird in der Margon Arena ein abwechslungsreicher Sportmix aus Rhönrad, Artistik, Rope Skipping, Kampfsport und weiteren Sportarten geboten. So., 15.30Uhr, Margon Arena, Bodenbacher Straße, Karten (5 Euro/erm. 3Euro) gibt es ab 14.30Uhr an der Tageskasse der Margon Arena

Der Markt für Handgemachtes Der Frühling naht und damit wird es wieder Zeit für neue handgemachte Lieblingsstücke, welche man am Sonntag zum nunmehr 11. HandmaDDe Markt im Alten Schlachthof erwerben kann. Zahlreiche Aussteller bieten aus den Bereichen Schmuck, Mode, Möbel, Kunst und Deko ihre handgefertigten Unikate zum Kauf an. Eine Bastelstraße sorgt für Unterhaltung bei den Kleinsten. So., 10–18Uhr, Alter Schlachthof, Gothaer Str.

Festival Ein erlesenes Wochenende steht alljenen bevor, die es bevorzugen, musikalisch lokal einzukaufen. Denn beim Bandstand in Hellerau justiert man die Lauscher wieder für einen repräsentativen Querschnitt der Dresdner Musikszene. Diesmal mit dabei, in Kooperation mit dem Jazzclub Tonne, sind erneut vielversprechende Newcomer und gestandene Local Heroes, dabei, u.a. Gaffa Ghandi, Goldener Anker und Beatdenker. Zu erwarten ist wieder eine besondere Raumgestaltung im Festspielhaus, die zum Konzertgenuss sicherlich beitragen wird.. Außerdem: Zwischen den Auftritten lauern im Festspielhaus allerlei Überraschungen auf das Publikum. Bandstand 2018, 2./3.2., jeweils 20 Uhr, Festspielhaus Hellerau; Wochenend-Ticket im VVK, an der AK 19 €

Liebevolles Neues! Neues Jahr – neue Liebe, unter diesem Motto sollten Singles sich nicht hängenlassen, sondern ihre Chance ergreifen: Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch wird am 3.2. kräftig gebalzt, beim Speed Dating „Topf sucht Deckel“ in der Almhütte. Und auch wenn es nicht klappen sollte, spaßig sollte die Sache in jedem Fall werden. Speed Dating in der Almhütte, 3.2., 19-22 Uhr, Konzertplatz Weißer Hirsch, DD; 20 Euro p.P. inkl. Glühwein; Anmeldung erforderlich unter 0351 26 31 19 50

Willkommen in der Rockmusik-Manege Als eine Art „Musik für die Augen“ wird ein Spektakel angepriesen, das es so bislang selten bis nie gegeben hat. Unter dem Namen „Rock The Circus“ verschmelzen die größten Hits der Rockmusikgeschichte mit waghalsiger Artistik. Das Ergebnis ist ein Zirkus im Format eines Rockkonzerts. Der erfahrene englische Sänger, Songwriter, Tänzer und Schauspieler Stuart Glover („Top of the Pops“, „X-Factor“) ist dabei als Regisseur, Produzent, Choreograf und Autor tätig. Zu hören sind live gespielte Hits von AC/DC, Queen, Pink Floyd, Guns’n’Roses und weiteren Rock-Giganten. Die sechsköpfige Band ist international erfahren. Zusammen mit den artistischen Höchstleistungen der Akrobaten wird das Publikum über zwei Stunden unterhalten. Von Luftakrobatik und Seilartistik, virtuosen Figuren an der Vertikalstange und auf dem Boden, über rasante Action mit BMX- und Rhönrad bis hin zu fantasievollen Momenten mit Tanz und Magie reicht das Erlebnisspektrum. „Rock The Circus – Musik für die Augen“, 2.2., 20 Uhr, Alter Schlachthof, DD; Karten ab 33,40 Euro unter Tel. 0351 4864 2002; Ermäßigungen für Kinder von 7-12 J. & Gruppen ab 10

Jazz zum Frühstück Sonntag ist Brunchtag.Für viele Genießer gibt es kaum etwas Schöneres als einen ausgedehnten Brunch. Warum auch nicht? Schließlich hat man selten so viel Zeit für kulinarische Köstlichkeiten. Möglichkeiten für die populäre Zwischenmahlzeit gibt es auch in Dresden genug. Ein Geheimtipp ist der Jazz Brunch im Vienna House. Das Hotel liegt im QF Viertel direkt am Neumarkt, in Sichtweite der Frauenkirche. In der Küche setzt man auf Regionalität. Die essenziellen Frühstücks-Accessoires kommen direkt aus einer Dresdner Backstube. Dazu kommen herzhafte und süße Gerichte aus der Hotelküche. Ein Glas Sekt, Soft Drinks sowie Kaffee oder Tee gibt es inklusive. Doch der eigentliche Clou des Angebots ist die Musik. Die Gäste speisen zu den sanften Jazz-Klängen des Peschel-Trios um den Gitarristen und Bassisten Steffen Peschel. Die musikalische Bandbreite reicht dabei von Titeln der Jazzära über Salonmusik und UFA-Schlagern deutscher Herkunft bis hin zu aktuellen Titeln. „Jazz Brunch“, 4. Februar, 11 Uhr, Vienna House, Dresden; Eintritt 29 Euro

Frischer Wind Die Dresdner Jazz-Pop Chanteuse Marion Fiedler stellt ihr neues Album „Rolling On“ vor. Die gleichnamige Single entstand bei einer Bergwanderung am Mont Blanc in Frankreich. Der namhafte Regisseur Marcus Sternberg (u.a. Nena, Xavier Naidoo, Anastacia) hat ein Musikvideo dazu gedreht, zu sehen u.a. auf Youtube. Marion Fiedler, 4.2., 20 Uhr, Groove Station, DD; Karten für 5,60 Euro unter Tel. 0351 866 600

Schirmherrschaft Dresdens Reggae- & Skaszene wäre ohne die gelben Schirme kaum denkbar. Seit 1994 versorgen Yellow Umbrella Sonnenhungrige mit der dazugehörigen Hüftschwung-Musik jamaikanischen Ursprungs. Nun ist die Band um Sänger Jens Strohschnieder zurück mit neuem Programm, neuem Album und – klar – mit neuen Anzügen. „Hooligans Of Love“ heißt das Album, das auf dem Berliner Label Pork Pie erschienen ist und vielerlei Genres vereint: Zu Reggae, Ska, Rocksteady und Dub kommen diesmal noch Klezmer, Jazz und Balkanmusik. Unterstützt werden die Gelbschirme vom Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra. Yellow Umbrella, 2.2., 21 Uhr, Scheune, DD; Karten für 17,20 Uhr unter Tel. 0351 866 600

Dunkel beseelt Eine unsterbliche Seele? Man mag daran glauben oder auch nicht. Die Österreicher Thomas Rainer und Sonja Kraushofer glauben mindestens an die Kraft ihrer Musik, wenn sie mit ihrer Band L’Âme Immortelle, eben dieser „Unsterblichen Seele“ auf der Bühne stehen. Die Ankündigung der Gothic-Band gibt sich jedenfalls sehr optimistisch: „Opulente Orchestration, geheimnisvolle Melodien, melancholische Atmosphäre, aufwühlende, tanzbare Beats und der an Dramatik nicht zu überbietende Wechselgesang von Kraushofer und Rainer lassen Zeit und Raum vergessen.“ L’Âme Immortelle, 3.2., 20 Uhr, Beatpol, DD; Karten für 26 Euro unter Tel. 0351 866 600

Ganz großes Orchester Na, geht doch: Philharmonie-Konzert für den Nachwuchs und ausverkaufter Saal. Zum Glück gibt es für beide Vorstellungen am Sonntag noch Karten. Was gespielt wird? „Harry Potter und der Stein der Weisen“ mit livemusikalischer Begleitung der Dresdner Philharmonie unter der Leitung des britischen Komponisten und Dirigenten Benjamin Pope. Er bringt natürlich die Partitur von John Williams zu Gehör – jenes Filmkomponisten, der unter anderem auch den Filmklassikern „Schindlers Liste“, „Der Weiße Hai“ oder „ET – der Außerirdische“ mit seiner Musik zu höherer Dramatik verhalf. Und eben den ersten drei Folgen der Harry Potter-Filme. Premiere hatte diese Konzertreihe – und eine Reihe soll es in den nächsten Jahren werden, schließlich gibt es ja auch acht Filme. Da spielte das Deutsche Filmorchester Babelsberg in Berlin und das Radiosymphonieorchester Pilsen in Wien. Was sie zusätzlich spannend macht: Der Film wird parallel per Großleinwand eingespielt. Kaum zu glauben, dass es schon 17 Jahre her ist, dass der „Stein der Weisen“ in die Kinos kam. Ein guter Grund für Eltern, als Begleitpersonal ihrer Kinder ihre Erinnerungen aufzufrischen und darüber zu sinnieren, was aus den Helden wohl geworden ist. Der charakteristische Spieluhr-klimpernde Beginn, der in einen dramatischen Walzer übergeht, gehört übrigens zu „Hedwigs Theme“, das zum Leitthema der gesamten Reihe avancierte. Harry Potter und der Stein der Weisen in Concert; 4. Februar, 14 & 18.30 Uhr, Kulturpalast, Dresden, Tickets ab 37 Euro